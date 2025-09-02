Cruz Roja de León atendió a más de 3.000 personas durante los incendios forestales Gestionó 37 albergues y movilizó más de 1.600 camas en toda la provincia

Cruz Roja de León hizo balance de su participación durante la emergencia registrada en la provincia por los incendios forestales, en la que la institución atendió a más de 3.000 personas. ´

La oenegé desplegó un amplio dispositivo, en el que gestionó un total de 37 albergues y movilizó 1.600 camas gracias al trabajo de 432 voluntarios y técnicos y una treintena de vehículos, entre ambulancias, furgonetas, todoterrenos o remolques.

Cruz Roja estuvo presente en La Bañeza, Astorga, Ponferrada, Villafranca del Bierzo, Palacios del Sil, Fabero, Almanza, Riaño, Boca de Huérgano, Puente Almuhey y Bembibre, donde se instalaron y gestionaron esos albergues para la población evacuada y, de forma puntual al inicio de la emergencia, para brigadistas y personal interviniente.

Esta intervención se llevó a cabo en coordinación con las autoridades autonómicas, provinciales y locales, garantizando el apoyo, la atención y el acompañamiento a las personas afectadas por la emergencia, con especial atención a aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.

Además de la la instalación y gestión de albergues provisionales, Cruz Roja ofreció apoyo, acompañamiento y atención a las personas afectadas por la emergencia, especialmente a personas con movilidad reducida, problemas de salud, personas mayores o menores, gestión de la medicación y abastecimiento de productos básicos de alimentación e hidratación en todos los puntos de intervención.

