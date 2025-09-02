leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cruz Roja de León atendió a más de 3.000 personas durante los incendios forestales

Gestionó 37 albergues y movilizó más de 1.600 camas en toda la provincia

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:13

Cruz Roja de León hizo balance de su participación durante la emergencia registrada en la provincia por los incendios forestales, en la que la institución atendió a más de 3.000 personas. ´

La oenegé desplegó un amplio dispositivo, en el que gestionó un total de 37 albergues y movilizó 1.600 camas gracias al trabajo de 432 voluntarios y técnicos y una treintena de vehículos, entre ambulancias, furgonetas, todoterrenos o remolques.

Cruz Roja estuvo presente en La Bañeza, Astorga, Ponferrada, Villafranca del Bierzo, Palacios del Sil, Fabero, Almanza, Riaño, Boca de Huérgano, Puente Almuhey y Bembibre, donde se instalaron y gestionaron esos albergues para la población evacuada y, de forma puntual al inicio de la emergencia, para brigadistas y personal interviniente.

Esta intervención se llevó a cabo en coordinación con las autoridades autonómicas, provinciales y locales, garantizando el apoyo, la atención y el acompañamiento a las personas afectadas por la emergencia, con especial atención a aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.

Además de la la instalación y gestión de albergues provisionales, Cruz Roja ofreció apoyo, acompañamiento y atención a las personas afectadas por la emergencia, especialmente a personas con movilidad reducida, problemas de salud, personas mayores o menores, gestión de la medicación y abastecimiento de productos básicos de alimentación e hidratación en todos los puntos de intervención.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan a un joven de 24 años en Ponferrada
  2. 2 La tendencia de los viajes grupales que empieza a triunfar en León: «Entras con desconocidos y sales con amigos»
  3. 3 Habilitado el transporte público gratuito para los más de 25.000 leoneses que solicitaron la tarjeta Buscyl
  4. 4 Las ventas de coches chinos se disparan en León: «No se venden más porque no llegan más»
  5. 5 Las grandes fiestas de los pueblos de León en septiembre
  6. 6 Un incendio de madrugada en Urdiales del Páramo obliga a la actuación de los bomberos
  7. 7 Una leonesa queda liberada de una deuda de 38.460 euros con la Ley de Segunda Oportunidad
  8. 8 «El propietario lo tenía todo controlado, decía que tenía contactos a alto nivel»
  9. 9 Pillan a tres jóvenes robando en una nave industrial de Onzonilla
  10. 10 Detenido por apuñalar a un joven de 24 años en Ponferrada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Cruz Roja de León atendió a más de 3.000 personas durante los incendios forestales

Cruz Roja de León atendió a más de 3.000 personas durante los incendios forestales