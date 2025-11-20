Courel reclama en la FEMP una financiación justa para las diputaciones y mayor apoyo al territorio leonés El presidente de la Diputación de León ha defendido la necesidad de reformar el modelo de financiación, incluir a las juntas vecinales en los criterios de reparto, recuperar el canon energético y reforzar el papel de las diputaciones en la lucha contra la despoblación

Leonoticias León Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:57 Comenta Compartir

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha participado este jueves en la Jornada sobre el futuro de las Diputaciones Provinciales, un encuentro institucional organizado con motivo del 45 aniversario de la creación de la Federación Española de Municipios y Provincias. El máximo responsable de la institución leonesa ha aprovechado para poner el foco en la realidad de la provincia, analizado su situación particular y reclamando un mayor apoyo tanto a sus municipios como a sus juntas vecinales.

Durante su intervención, celebrada en la sede de la FEMP en Madrid, Courel ha repasado el contexto demográfico de la provincia y ha explicado las dificultades que afrontan los territorios rurales. «La provincia de León tiene 446.445 habitantes y ha perdido más de 30.000 en la última década», ha recordado. Pese a ello, el presidente ha puesto en valor que este año los datos del INE anticipan un cambio de tendencia. «Después de 16 años de declive demográfico permanente, este 2025 aumentará la población en más de 1.500 personas, a la espera de la confirmación oficial de los datos provisionales», ha afirmado.

Reforma del modelo de financiación

Courel ha defendido que el actual sistema de financiación local «es netamente insuficiente» para que provincias con baja densidad y elevada dispersión poblacional puedan atender sus competencias. Por ello, ha reclamado que la reforma tenga en cuenta factores clave como el envejecimiento, la orografía, la dispersión, la extensísima red viaria y, especialmente, el peso de las entidades locales menores. «Es imprescindible incluir el número de juntas vecinales como criterio. Hay provincias como León, que atiende a más de 1.200 entidades locales menores o pedanías, algunas con más población y recursos que muchísimos municipios de nuestro país y con un secretario vecino realizando las funciones de secretaría-intervención».

También ha insistido en la necesidad de «recuperar el canon energético suspendido en 1985» y ha recordado que las provincias productoras, como León, «sacrifican su territorio para abastecer la demanda de las más industrializadas y pobladas». En este sentido, Courel ha insistido en que la supresión de este canon redujo drásticamente los ingresos provinciales.

Además, ha reclamado financiación específica para el mantenimiento de carreteras provinciales: «León tiene la segunda red más extensa de España, con 3.300 kilómetros que vertebran nuestro mundo rural». Courel ha destacado que esta red es «fundamental para garantizar igualdad de oportunidades y cohesión territorial».

La Diputación como instrumento contra la despoblación

El presidente de la Diputación de León ha defendido que las diputaciones deben ser beneficiarias y gestoras de los fondos estatales destinados al reto demográfico. «El apoyo a los municipios radicados en su ámbito territorial constituye el núcleo de la actividad de la provincia», ha afirmado citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Gerardo Álvarez Courel ha recordado iniciativas destacadas de la institución, como el programa Repuebla, y ha subrayado que «cada céntimo del presupuesto de la Diputación —215 millones en 2025— se destina a mejorar la vida de las personas que viven en nuestros más de 1.400 pueblos».

Sobre el sistema electoral provincial, Courel ha llamado a abrir el debate para reforzar la legitimidad democrática de las diputaciones y explorar modelos de representación directa o mixta, en línea con la Carta Europea de Autonomía Local.

También ha defendido que las diputaciones deben avanzar en innovación y modernización administrativa y ha destacado el convenio firmado con 24 ayuntamientos para implantar inteligencia artificial en la gestión municipal. «Queremos que la Diputación sea el espejo institucional de los municipios», ha declarado.

Ampliar

En un mensaje final de reivindicación, Courel ha subrayado la necesidad de que el Estado tenga en cuenta las singularidades de provincias como León. «El futuro de España también se decide en sus pueblos. Allí late la identidad, la memoria y la continuidad de nuestro país», ha afirmado. «No es verdad que exista una España vaciada, lo que existe es una España abandonada u olvidada, y todos estamos en el mismo barco para lograr que esa España olvidada vuelva a ser una España viva», ha concluido Courel.

También ha participado en la jornada Pilar Ortega, viceinterventora de la Diputación de León y presidenta del Consejo General del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL).