Imagen de archivo de la AP-66.

El vuelco de un camión corta la autopista entre León y Asturias

El accidente ha provocado la obstaculización de los dos carriles de la autopista, obligando a intervenir a la Guardia Civil de Tráfico

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:22

Un accidente de tráfico en el kilómetro 107 de la AP-66 sentido León, perteneciente a Los Barrios de Luna, ha obligado a cortar los dos carriles de circulación.

Se trata de un camión que ha volcado minutos antes de las 19:18 horas, cuando los Servicios de Emergencia han recibido el aviso. El vehículo se encuentra obstaculizando el tráfico e impidiendo el avance del resto de vehículos de la zona. No ha habido heridos tras el suceso.

Se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, encargada de intervenir en la regulación del tráfico e intentar retomar la normalidad de la vía en el menor tiempo posible.

