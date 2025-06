El conflicto de Pinos sigue abierto: las vacas asturianas siguen pastando «ilegalmente»

Leonoticias León Viernes, 13 de junio 2025, 11:42 Comenta Compartir

El conflicto del puerto de Pinos sigue abierto. Ganaderos de la comarca de Babia han denunciado que ese mismo jueves, más de un centenar de reses asturianas siguen pastando en esta zona.

«Están lejos de mostrar la voluntad de cumplir con la normativa», lamentan los ganaderos babianos, que ven con resignación como las vacas asturianas siguen «pastando de forma ilegal» en el puerto de Pinos «sin miedo a las actuaciones administrativas de la Junta».

Pese a que la Junta de Castilla y León requirió a los ganaderos del ayuntamietno de Mieres a pastar en el puerto de Hidalgos, a casi cinco kilómetros de Pinos, han hecho «caso omiso» y han vuelto a este territorio leonés «sabiendo de la incapacidad de las administraciones de Castilla y León para controlarlo», según expone en un comunicado la Federación de Entidades Locales Menores de León y de la Asociación Montaña de Babia y Luna.

Medidas «ya»

Desde el Ayuntamiento de San Emiliano y las entidades locales con derechos de pastos en el Puerto de Pinos se requiere a la Junta de Castilla y León que adopte «medidas urgentes y eficaces para impedir la clara ilegalidad de la actuación sistemática y premeditada, de los ganaderos, asturianos, y del propio Ayuntamiento de Mieres, que lo consiente».

«Dichas medidas no pueden pasar por enviar a la Guardia Civil a que denuncie 600 vacas repartidas en mil hectáreas todos los días, pues el puesto de San Emiliano no tiene los medios para poder realizar esta tarea. Tanto la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León como la Subdelegación del Gobierno de León deberían adoptar unas medidas de choque imprescindibles para que la actuación de los ganaderos asturianos no sean una burla y una clara provocación a las administraciones de León y de Castilla y León», sostienen.

«El hecho de que con plena nocturnidad se esté transportando el ganado al Puerto de los Hidalgos, está provocando tensiones en los pueblos de Babia, como lo sucedido esta madrugada cuando varios camiones descargaron ganado en el casco urbano de Villafeliz, que despertó a todos los vecinos y turistas de las casas rurales», explican.