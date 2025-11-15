leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de la creación de las bombas de semillas.

El colegio de un pueblo de León crea bombas de semillas para reforestar tras los incendios

Las bombas, elaboradas por los alumnos en colaboración con voluntarios de la asociación Bierzo Renace, se depositarán en las zonas afectadas por el incendio de Gestoso

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 15 de noviembre 2025, 11:58

El Colegio de Educación Infantil y Primaria Emilia Menéndez, situado en el municipio de La Robla, en la provincia de León, impulsa un proyecto de reforestación escolar con bombas de semillas. Además, es Centro Sostenible de Castilla y León desde 2021 y Centro Sostenible Nacional desde 2024, ya que «integra la sostenibilidad como una de sus líneas prioritarias de trabajo», según informaron hoy fuentes del Ejecutivo en un comunicado.

Tras los incendios forestales ocurridos este verano en la provincia, el colegio quiere aportar «su granito» con una propuesta educativa que combina aprendizaje, conciencia ecológica y acción directa. Para ello, el alumnado desde educación infantil hasta sexto de primaria participa en la elaboración de bombas de semillas, que son pequeñas esferas de arcilla, agua, tierra, compost y fibra de coco, que contienen semillas autóctonas recolectadas por los voluntarios de Bierzo Renace.

Imagen principal - El colegio de un pueblo de León crea bombas de semillas para reforestar tras los incendios
Imagen secundaria 1 - El colegio de un pueblo de León crea bombas de semillas para reforestar tras los incendios
Imagen secundaria 2 - El colegio de un pueblo de León crea bombas de semillas para reforestar tras los incendios

Estas bombas se depositarán en las zonas afectadas por el incendio de Gestoso, concretamente en las localidades de Gestoso, Oencia, Arnado, Leiroso y Lusío. Las especies utilizadas fueron recolectadas en el propio Bierzo, favoreciendo la recuperación con vegetación adaptada al territorio, de forma que algunas de las semillas recogidas pertenecen a las especies de diente de león, majuela, grama común, endrino o cebada silvestre para «favorecer la regeneración natural del terreno y la biodiversidad local».

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, subrayó hoy que el Gobierno autonómico valora «muy especialmente» proyectos como el del CEIP Emilia Menéndez, que «integran la sostenibilidad en el aula y demuestran que la educación es una herramienta real de transformación y un verdadero motor de cambio y compromiso con el entorno».

