leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consejo de gobierno de la Junta.

Cinco municipios podrán contratar a 15 personas para su reconstrucción

Estas labores pueden incluir el acondicionamiento del entorno, la recuperación de infraestructuras, la tramitación de ayudas, el apoyo directo a los afectados y la reactivación de la economía local

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:40

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una ampliación del programa RENACEL, destinado a financiar la contratación de desempleados para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales del verano. El programa se extiende a otros 7 municipios que podrán contratar a 15 trabajadores para realizar labores de recuperación y regeneración en las localidades afectadas. Con esta ampliación, la inversión total del programa, promovido por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, asciende a 2.543.625 euros y el número de trabajadores a 225.

La extensión del programa, aprobado inicialmente en el Consejo de Gobierno del pasado 28 de agosto, responde a la actualización de los municipios y localidades afectadas, destinándose una partida económica adicional de 169.575 euros para la financiación los costes laborales de, al menos, otros 15 trabajadores.

Los siete municipios beneficiarios en esta ampliación son: en la provincia de León los ayuntamientos de Berlanga del Bierzo, Castropodame, Corullón, Páramo del Sil y Prioro; El Payo en la provincia de Salamanca y Ferreras de Arriba en Zamora. Estos siete ayuntamientos se suman a los 107 ya incluidos en el programa y beneficiarios de las subvenciones ya aprobadas, lo que eleva a 114 el número total de ayuntamientos beneficiarios.

El objetivo de las subvenciones aprobadas, y canalizadas a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, es financiar la contratación de personas en situación de desempleo por parte de los ayuntamientos con el fin de que puedan llevar a cabo obras y servicios de interés general y social, especialmente aquellas destinadas a la recuperación y regeneración de las zonas afectados. Estas labores pueden incluir el acondicionamiento del entorno, la recuperación de infraestructuras, la tramitación de ayudas, el apoyo directo a los afectados y la reactivación de la economía local, así como otras actuaciones que los ayuntamientos consideren necesarias para la mitigación de los daños y la reconstrucción.

Los contratos se formalizarán por un periodo 180 días, con una subvención de 11.305 euros por contrato a jornada completa y el período de contratación podrá extenderse hasta el 30 de junio de 2026. Con el fin de facilitar las contrataciones y la gestión del programa la Junta de Castilla y León pone a disposición de los ayuntamientos, de forma anticipada, el 100 % de la subvención aprobada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una flota de coches de alquiler dispara las ventas de una marca en León
  2. 2 Detienen al presunto autor del apuñalamiento a un joven de 26 años en Santa María del Páramo
  3. 3 Un grafiti de La Bañeza se convierte en la tercera mejor obra de arte urbano del mundo
  4. 4 Atropellan a una joven de 18 años en un paso de cebra de la Universidad de León
  5. 5 Dos heridos en un accidente en San Andrés del Rabanedo
  6. 6 La publicidad de Galicia tumba al Camino de Santiago en León: «España ya no peregrina»
  7. 7 Los titulados universitarios viven en el centro y en Armunia se quedan en el graduado escolar
  8. 8 La pequeña pedanía de 67 vecinos que aprueba la moción por la autonomía de la Región Leonesa
  9. 9 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra
  10. 10 El Bierzo grita por Palestina al paso del pelotón: «Israel asesina, la Vuelta patrocina»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Cinco municipios podrán contratar a 15 personas para su reconstrucción

Cinco municipios podrán contratar a 15 personas para su reconstrucción