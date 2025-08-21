Seis incendios en nivel 2, dos desalojos más y un nuevo fuego en León La buena de la jornada fue la vuelta a casa de los vecinos de Fasgar, Vegapujín, Posada de Omaña, Torrecillo y Barrio de la Puente

I. Santos León Jueves, 21 de agosto 2025, 22:08 | Actualizado 22:37h. Comenta Compartir

Los fuegos de León siguen preocupando, sobre todo, a la población. La situación mejora cada día, pero ese avance no lleva la misma velocidad con la que todo se descontroló la semana pasada. «La situación es complicada y compleja, pero mejor a lo que hemos venido viviendo en los días de atrás. Estamos en una situación mejor», aseguró el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego Pinedo.

Los ocho incendios forestales en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en Castilla y León afectan a las provincias de León, Palencia y Zamora. Aunque principalmente a la leonesa que mantiene seis de ellos en este nivel. El riesgo para las poblaciones siguen estando latente en los diferentes focos, aunque muchos de ellos mantienen un perímetro controlado. Un total de 24 incendios hay en la provincia.

En el máximo rango de gravedad está el incendio de Fasgar, en la comarca de La Magdalena, donde el nuevo foco registrado anoche en Igüeña obligó a desalojar esta población del mismo nombre y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, en total 125 personas, trasladadas al pabellón de Bembibre. La buena noticia llegó en forma de vuelta a casa, este jueves, para los vecinos de los núcleos de Fasgar, Vegapujín, Posada de Omaña, Torrecillo y Barrio de la Puente.

Resumen de los incendios

El Cecopi de este jueves, 21 de agosto, en León sigue trabajando con dureza en el estudio de la estrategia para combatir más de una veintena de incendios forestales que aún siguen activos en la provincia. La situación es mucho mejor que en días previos, pero sigue siendo muy complicada y con varios focos que amenazan poblaciones.

En el caso del incendio de Yeres y de Llamas de la Cabrera, se mantiene el IGR 2 por la amenaza a poblaciones. En la zona de Yeres el perímetro se mantiene frío y sin reproducciones en los últimos tres días. Por su parte, el foco de Llamas mantiene un perímetro estable, sin incremento. Aunque se han vivido reproducciones en la zona noreste (Compludo) que están siendo controladas.

En el caso del fuego de Fasgar, en el municipio de Murias de Paredes, se sigue manteniendo el IGR 2 en un incendio que se inició el viernes 8 de agosto. Se trabaja ahora en este foco en unión con el operativo de Colinas, un incendio provocado y también en nivel 2, por la cercanía de ambos fuegos.

La evolución en la zona de Senra está sujeta y estable. El incendio de la zona próxima a Fasgar tiene varios focos dentro de abedular. En el caso del fondo del valle de Fasgar se mantiene una pequeña lengua descedente y confinada. Por su parte, en la zona Sur hay un foco activo próximo a la divisoria con valle de Salentinos. En todos los casos se está actuando con medios terrestres dada la presencia de humo confinado en zona que no es posible la actuación de medios aéreos. La zona sur, Colinas, está estabilizada entre la carretera de Igueña a Colinas y el arroyo de Igueña. La parte norte está activa y con previsión de control sobre roquedo.

En el caso del fuego de Anllares del Sil, que se mantiene en IGR 2 por la amenaza a las poblaciones, el incendio ha sufrido una activación en la zona Este, próxima a Anllarinos que ha tenido que ser evacuado. Gran parte del resto de perímetro presenta reproducciones frecuentes que se están controlando.

El fuego de Gestoso, otro de nivel 2 por riesgo en las poblaciones, tiene un perímetro estable sin incremento de superficie quemada a lo largo de la jornada de este jueves. El operativo se mantiene con labores de liquidación y vigilancia.

El incendio de Barniedo de la Reina, con un IGR 2 autonómico por traspaso a la provincia de Palencia. Tiene un perímetro estabilizado, si bien con numerosas reproducciones en la zona Sur, donde se ha estado trabajando con medios aéreos y terrestres.

Incendios en nivel 1

Uno de los fuegos más complicados en las últimas semanas fue el conocido como Molezuelas, que posteriormente saltó a la localidad leonesa de Castrocalbón. Un incendio completamente estabilizado que ha bajado a nivel IGR 1 y que se mantiene en labores de vigilancia. Todo ello, mientras los vecinos de la zona comienzan a preparar los partes de daños.

El incendio de Paradiña está perimetrado en su casi totalidad y se mantiene una vigilancia activa. Al igual que en el incendio de Canalejas, dentro del municipio de Almanza, donde se llevan a cabo labores de liquidación y vigilancia de perímetro.

Por su parte, el fuego de Santa Colomba de Curueño es un incendio tendente a la estabilización y se está llevando a cabo la liquidación del perímetro con maquinaria.

El fuego de La Baña está pendiente de valorar por el centro autonómico, ya que viene de Zamora y está afectado de manera desigual a ambas provincias. El incendio, procedente de Porto, que ha desbordado por la cuerda que separa el valle de La Baña y Sanabria tiene, en la zona de León, frentes poco activos en bajada. La actuación se está llevando a cabo con medios aéreos desde la dirección de extinción ubicada en Sanabria.

A ellos se suman otro más, declarados sobre las 14.25 horas, en Barrillos de Curueño, en el que trabajan nueve medios, dos de ellos aéreos.

El fuego «no es un espectáculo»

«No es un espectáculo, puede ser peligroso». Con estas palabras piden a todos los curiosos que se acercan a las zonas de incendios de la provincia de León que cesen en estas actitudes. Desde la delegación territorial de la Junta de Castilla y León han insistido en «advertir a la población que no se acerque a la zona de operaciones de extinción» ya que «pueden realizarse labores de desbroce y adecuación de las poblaciones». Desde la institución alertan de que «en todos los incendios se producen reproducciones en el perímetro a partir de medio día» y todo ello general un «riesgo de nuevos focos».

El operativo antiincendios no debe estar para controlar a la población y piden precaución en este sentido, ya que «el control de los incendios llevará varios días y más en incendios con perímetros tan altos».

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Aláiz, también presente en el Cecopi, insiste en recordar a la población que «no se acerque a la zona de operaciones de extinción». Se solicita en este sentido, la colaboración ciudadana y seguir las instrucciones oficiales, cumplir con los desalojos, evitar desplazamientos innecesarios y no se acercarse a las zonas afectadas.

Infraestructuras

Igualmente, desde este miércoles ya está restablecida la infraestructura ferroviaria de Alta Velocidad y los trenes habituales circulan ya con normalidad en sus horarios programados entre Madrid y Galicia, que hacen parada en Zamora.

Además, tal y como informa la Dirección General de Tráfico (DGT), se encuentran cortadas por el fuego o el humo de los incendios ocho carreteras, una de ellas de titularidad nacional, la N-621, entre Boca de Huérgano y Barniedo de la Sierra, en las inmediaciones de Picos de Europa, en León, así como siete provinciales.

De ellas, cuatro se encuentran en León: la LE-4212, entre Cariseda y Chano, la LE-7311, entre Nogar y Castrillo de Cabrera, la LE-5228 entre Bouzas y Corporales, y la LE-2703, entre Portilla de la Reina y Posada de Valdeón. El fuego también obliga a cerrar las vías ZA-103, entre San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria, y la ZA-104, entre esta última localidad zamorana y Ribadelago, ambas en la comarca de Sanabria, en Zamora, por el incendio de Porto, así como la P-217, entre Cardaño de Arriba y Cardaño de Abajo, por la afección del foco palentino del fuego de Barniedo de la Reina.