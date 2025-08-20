leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de un carril bici.

Un ciclista herido tras un choque con un tractor en un pueblo de León

El accidente ha tenido lugar a primera hora de la mañana de este miércoles 20 de agosto

I. S.

I. S.

León

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:31

Un ciclista herido en un choque con un tractor en la localidad leonesa de Toralino de la Vega, perteneciente al municipio de Riego de la Vega.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 9:59 horas de la mañana de este miércoles, 20 de agosto, cuando ambos vehículos circulaban por la N-VI en el kilómetro 311, dentro del término municipal de Toralino.

El accidente ha tenido lugar por una colisión por alcance de un tractor con remolque con una bicicleta.

Tras el choque el ciclista ha resultado herido, pero según manifiesta el alertante al Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León está consciente. Se da aviso a la Guardia Civil de Tráfico de la zona y a Sacyl.

