Lugar en el que se va a construir el aparcamiento del Centro de Visitantes de Valdeón. Google Street View

El centro de visitantes de Picos de Europa contará con su propio aparcamiento

El ayuntamiento de Posada de Valdeón tramita su autorización y licencia para iniciar el proceso cuando los plazos para presentar alegaciones concluyan

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:27

Con la autorización y licencia de uso provisional del Ayuntamiento de Posada de Valdeón para la realización de un aparcamiento del Centro de Visitantes de Valdeón promovido por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León se da un paso más para la construcción del mismo en este enclave de los Picos de Europa en León.

El consistorio cumple así con otro de los requisitos necesarios ya que parte las nueve parcelas adquiridas por el municipio se encontraba en suelo urbano no consolidado.

El conjunto de estos terrenos han sido anteriormente amojonados con los antiguos propietarios y colindantes a los efectos de determinar la extensión real del terreno sobre el que se actuará. El acceso a los terrenos se realizará desde un lado de la carretera LE-2711, justo al contrario del que se encuentra el Centro de Visitantes de Picos de Europa inaugurado en septiembre de 2024.

El terreno donde se construirá el aparcamiento al norte de la carretera LE-2711, y abajo el Centro de Visitantes de Valdeón. Google Maps

Sobre estas nueve parcelas se ha realizado un primer relleno de tierras con un compactado a los efectos de preparar una plataforma para el futuro aparcamiento de vehículos. Las zonas sin relleno cuentan con vegetación y una capa de tierra vegetal. Sobre la zona de actuación discurre una línea aérea de telecomunicaciones y en el frente de fachada de la misma se encuentra una línea aérea de distribución de energía eléctrica y una línea aérea de alumbrado público. No está previsto el vertido de aguas residuales; únicamente aguas pluviales que serán vertidas al colindante y próximo río Cares.

El número de plazas que se consideran necesarias para suplir las necesidades de Posada de Valdeón se estima en 127 para turismos, de ellas 121 convencionales, dos con punto de recarga y cuatro adaptadas, además de cuatro plazas para autobuses. El presupuesto de la obra supera los 700.000 euros.

