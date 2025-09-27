El centro de cría de Valsemana logra 76 pollos de urogallo cantábrico este año Gracias a ello se conseguirá la liberación de 40 ejemplares en la provincia de León

Leonoticias León Sábado, 27 de septiembre 2025, 11:54 Comenta Compartir

El centro de cría de Valsemana (León), de la Junta de Castilla y León, consigue un hito al sacar adelante a 76 pollos de urogallo cantábrico que han superado los tres meses de vida. Este resultado supone un éxito sin precedentes en la cría en cautividad del urogallo en España, y se produce apenas tras tres temporadas de cría en la que se ha avanzado en la conformación del stock reproductor.

Se trata de ejemplares de pirenaicos y los primeros cruzamientos cantábricos-pirenaicos y gracias a ello durante este otoño y la primavera del próximo año se realizará ya la liberación de 40 urogallos en la provincia de León, 14 hembras y 26 machos, que serán equipados con dispositivos de seguimiento GPS y VHF para tener monitorizados en tiempo real a los ejemplares liberados y avanzar así en el conocimiento y aprendizaje de su adaptación al medio natural, su supervivencia, dispersión y causas de mortalidad.

Los 76 pollos obtenidos se corresponden, por un lado, con 55 ejemplares de un total de 78 huevos puestos por reproductores de segundo y tercer año nacidos en el centro de cría de Valsemana en las temporadas 2022 y 2023, y de 21 ejemplares procedentes de retiradas de puestas realizadas tanto en León como en Francia, en el marco de la estrecha colaboración que la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Transición Ecológica mantienen con el gobierno francés.

Se han incubado un total de 105 huevos en el centro de cría de Valsemana, con un porcentaje de fertilidad del nueve por ciento, habiendo eclosionado 90 huevos y con una supervivencia de 76 pollos, que representa el 84,4 por ciento. Estos datos reflejan el trabajo desarrollado durante estos años previos por la Junta de Castilla y León en el desarrollo de protocolos de manejo, alimentación, seguimiento sanitario y reproducción, que ha permitido alcanzar unos resultados muy esperanzadores y con varios años de antelación a lo previsto.

Además, del total de pollos obtenidos, 36 de ellos se destinarán a finalizar la conformación del stock reproductor del centro de cría, que alcanzará en la próxima temporada 69 ejemplares, 21 machos y 42 hembras, lo que permitirá avanzar en la producción a medio plazo de una cantidad mayor de pollos que en la presente campaña.

Estos resultados suponen una nueva oportunidad para la recuperación del urogallo en la población cantábrica, y ponen de manifiesto el esfuerzo y compromiso de la Junta y sus equipos técnicos, en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, durante estos últimos años para convertir al centro de cría de de la Junta de Valsemana en un referente europeo en la conservación e investigación sobre el urogallo.

Este programa de conservación, apoyado científicamente por INIA-CSIC y otras instituciones europeas, se complementa con los trabajos de seguimiento de la población silvestre, mejora de hábitats, reducción de molestias y reducción de la presión de depredación por parte de mesomamíferos generalistas y comunes en la zona.