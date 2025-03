Cendón acusa a Quiñones de «engañar a los ganaderos» con el lobo mientras la Junta «les debe lo que es suyo»

Leonoticias León Jueves, 20 de marzo 2025, 14:24 Comenta Compartir

El secretario general del Partido Socialista de León, Javier Alfonso Cendón, arremetió este jueves contra el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al que acusó de «utilizar la polémica sobre el lobo ibérico como una cortina de humo para esconder la incompetencia de la Junta en la gestión del sector ganadero».

«Es vergonzoso que Suárez-Quiñones se pase el día lloriqueando con el lobo cuando su verdadera responsabilidad es pagar a los afectados y garantizar soluciones reales. En vez de hacer su trabajo, se dedica a engañar a los ganaderos con discursos populistas mientras la Junta sigue sin abonarles lo que es suyo», denunció Cendón, al tiempo que recordó que los datos oficiales de la Junta «desmienten el discurso alarmista del PP sobre la población del lobo en la provincia».

Así, según el último censo, en los últimos doce años, las manadas en León «apenas han crecido un tres por ciento», una cifra que «desmonta la falacia de que hay una expansión descontrolada del lobo». «No hay una invasión de lobos en León, hay una invasión de mentiras del PP para tapar su inacción», insistió.

Además, señaló que a pesar de que el lobo era cazado en Castilla y León hasta su prohibición, «los daños al ganado no se redujeron y las indemnizaciones seguían sin pagarse a tiempo», por lo que Cendón se preguntó «de qué sirvió la caza en la época del PP», ya que «el problema sigue igual y las ayudas nunca llegan».

Por este motivo, consideró que «el problema no es el lobo, sino la nefasta gestión de la Junta», que «lleva años abandonando a los ganaderos», de forma que «la administración autonómica del PP no invierte en medidas de prevención, no paga indemnizaciones a tiempo y ha sido incapaz de desarrollar un plan eficaz de convivencia entre la ganadería y la fauna salvaje». «Suárez-Quiñones no defiende a los ganaderos, los abandona. No invierte en prevención, no paga a los afectados y no pone en marcha medidas eficaces. Solo sabe hacer política de titulares y confrontación», aseguró.