Caín rinde tributo a las «pioneras» del montañismo y a una «gesta inspiradora»

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, reconoció «el valor y el coraje» de María Isabel Pérez Pérez y Teófila Gao Pérez, conocidas como Las Cainejas y naturales de Caín, que 1935 «hicieron historia» al coronar, con una semana de diferencia, una de las cimas más altas de los Picos de Europa, el famoso Naranjo de Bulnes», convirtiéndose en las primeras mujeres en hacerlo y logrando «una de las gestas más inspiradoras del alpinismo español».

Así lo resaltó durante la clausura de las Jornadas Mar y Montaña 2025, donde además se conmemora el 90 aniversario de gesta de ambas mujeres, que conquistaron la cima del Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu), sin conocimientos técnicos ni equipo especializado, lo que convierte su hazaña en «una de las gestas más inspiradoras del alpinismo español».

Unas jornadas que «buscan rescatar del olvido su legado, rindiéndoles homenaje y reflexionando sobre el papel de la mujer en el montañismo». Por ello, Sen se mostró convencido de que, casi un siglo después de aquel momento, el ascenso de Las Cainejas al Naranco de Bulnes «sigue siendo un símbolo de valentía, determinación y amor por la montaña».

En este sentido, el delegado del Gobierno aprovechó la ocasión para recordar que el Ejecutivo central «tiene en la lucha por la igualdad uno de sus grandes objetivos», así como que el feminismo es» uno de los pilares de sus políticas públicas», algo que «debe ser uno de los espejos en los que las sociedades libres, modernas y democráticas deben mirarse».

Durante el acto celebrado este domingo se inauguró una propuesta escultórica del artista Carlos Cuenllas, adquirida por la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural, que honra a María Isabel Pérez Pérez y Teófila Gao Pérez.

«María Isabel, Teófila, vuestra gesta estará siempre en cada rincón de esta tierra y en el corazón de todos, de vuestros descendientes y de vuestros paisanos. Que esta escultura sirva como ejemplo de lucha y valentía porque demostrasteis ser un ejemplo de ello», señaló el delegado del Gobierno.

La pieza de arte, diseñada por el reconocido artista leonés Carlos Cuenllas, ha sido concebida para reflejar la esencia de esta hazaña y su entorno, para lo que se alza sobre una base de roca caliza, que evoca la majestuosidad de los Picos de Europa. La figura del Naranjo de Bulnes se representa en acero corten, un material cuya pátina rojiza y resistencia simbolizan la dureza de la montaña y la resiliencia de sus protagonistas. Un cordón de acero inoxidable traza la vía del Paso Horizontal, detallando el itinerario histórico y simbolizando el vínculo inquebrantable de las primas. Finalmente, dos siluetas de acero inoxidable dan forma a las protagonistas, asegurando que las heroínas sean recordadas y visibilizadas.

Para potenciar su valor estético y simbólico, la obra cuenta con un sistema de iluminación interior mediante el que la luz se proyecta a través de las fisuras de las placas de acero corten que conforman la figura del Naranjo, ofreciendo una perspectiva mística de la obra por la noche. Esta iluminación, que se conecta al alumbrado público del pueblo, potencia su atractivo visual como punto de referencia.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, se mostró convencido de que este monumento servirá como «punto focal» para dar a conocer esta hazaña «injustamente olvidada», coincidiendo con su 90 aniversario. Además, la obra de Carlos Cuenllas será un punto de interés significativo que enriquecerá la oferta turística de Caín.

«El objetivo es que se convierta en una herramienta educativa para las nuevas generaciones, inspirándolas a través del ejemplo de perseverancia y superación de barreras sociales. La escultura es un acto de justicia y reconocimiento a dos mujeres que desafiaron las normas de su tiempo, visibilizando el papel de la mujer en la historia del deporte», trasladó Diego.

