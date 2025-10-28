leonoticias - Noticias de León y provincia

Exposición por la semana micológica en 2024. LN

Los amantes de las setas se encomiendan al cielo para salvar una temporada «regular tirando a mala»

Las lluvias previstas para esta semana podrían ser la salvación de la temporada micológica en una provincia con una gran diversidad de especies que destaca «sobre el resto de España y Europa»

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Martes, 28 de octubre 2025, 08:12

Mirando al cielo y cruzando los dedos para que la lluvia empiece, por fin, a caer de forma regular y durante varias jornadas que permita que florezca una de las joyas de la provincia de León: su setas. Los amantes de la micología confían en que las lluvia previstas para los próximos días y que, en principio, se extenderán durante toda la semana, reviertan una temporada de otoño que es, de momento «regular tirando a mala».

Las temperaturas más altas de lo habitual par la época que hemos tenido hasta prácticamente principios de octubre y especialmente la falta de lluvias en un otoño por el momento seco está ralentizando el inicio de una temporada que todavía puede salvarse pero que necesita lluvia, lluvia y más lluvia.

En las precipitaciones anunciadas está la esperanza de José María Escapa, presidente de la Asociación Micológica Leonesa San Jorge, que espera que la lluvia «llegue y podamos disfrutar de una buena campaña». Y también la de los cocineros que el día 1 de noviembre comienzan con una nueva edición de las jornadas Buscasetas y que tienen fe en que el producto llegue en las mejores condiciones para elaborar platos que solo se pueden disfrutar en otoño.

León, una provincia «privilegiada» que «destaca sobre España y Europa»

Precisamente en noviembre la Asociación organiza la 51 edición de la Semana Micológica de León de la que pronto se darán más detalles. Conferencias, salidas de campo y una gran exposición de ejemplares en los Guzmanes dará vida a esta tradicional cita en la que espera conseguir boletus, níscalos, champiñones y demás setas de temporada.

Porque León, como explicaba Escapa en la presentación de las jornadas Buscasecas, es una región «privilegiada» para los amantes de las setas que «destaca sobre el resto de España y de Europa». Se trata de la provincia «con más diversidad fúngica» por dos condicionantes: su extensión y su situación geográfica, donde «confluyen las regiones eurosiberiana y mediterránea» logrando que en nuestros hayedos, pinares y montes «haya una gran diversidad de hábitats y ecosistemas y, con ello, una gran variedad de especies».

