Así es la Seta del Año en León: Pholiota carbonaria, la especie que crece sobre la madera quemada La Asociación Micológica Leonesa San Jorge elige esta especie pirófila para reconocerla como seta del 2025 y visibilizar así la tragedia de los incendios

Ana G. Barriada León Viernes, 10 de octubre 2025, 08:14 | Actualizado 08:40h.

Ya hay Seta del Año en León este 2025. Desde hace casi treinta años, la Asociación Micológica Leonesa 'San Jorge' elige una especie de seta, que, por alguna característica determinada, consideran que debe ser denominada con esta distinción y que conforma la imagen elegida para los carteles de la Semana Micológica de León, que este año celebra su edición número 51 del 3 al 9 de noviembre.

Este 2025 la elegida es la Pholiota carbonaria (Fr.) Singer, una especie pirófila que crece con frecuencia sobre restos de madera quemada, especialmente de pino. Como explica el presidente de la asociación, José María Escapa, con ella pretenden «visibilizar la tragedia ambiental que sufrió la provincia con los incendios» así como dar a conocer la importancia que estas especies tienen en la recuperación de los ecosistemas tras sufrir los devastadores efectos de las llamas.

Hongos pirófilos: los pioneros que surgen de las cenizas

Tras un incendio, el paisaje queda dominado por el negro del carbón y la ausencia de vegetación. Es en este escenario donde entran en juego los hongos pirófilos (del griego pyr, fuego, y philos, amante), especies especializadas en colonizar sustratos quemados. Su estrategia se basa en aprovechar un entorno con nula competencia y rico en nutrientes liberados por el fuego.

Estas especies pioneras no solo 'limpian' el suelo degradando los restos vegetales quemados, explica Escapa, sino que inician la compleja red trófica y preparan el terreno para la llegada de otras formas de vida al transformar estos restos vegetales en nutrientes que pasan al suelo.

Características y particularidades de la Seta del Año en León 2025 Suele crecer en grupos que pueden ser muy numerosos y se puede llegar a encontrar hasta bastantes años después de pasado el fuego. El sombrero va de hemisférico a plano en la madurez, de hasta 7 a 10 cm. Cutícula muy viscosa y mucilaginosa en tiempo húmedo, lisa y brillante cuando está seca, de color variable, marrón rojizo o pardo rosado. Normalmente cubierta de restos de pinocha y manchada de ceniza. Láminas numerosas, apretadas, con lamélulas, anchas, adherentes, de color amarillento pálido al principio, pardo herrumbre por la maduración de las esporas. El pie es cilíndrico, blanquecino, con escamas amarillentas excepto en el ápice a partir de una zona anular que puede no aparecer. La carne es blancuzca de olor débil que recuerda al rábano y sabor suave y dulzón. No tiene ningún valor culinario y tampoco tiene ningún tipo de toxicidad.