Joyas hechas de setas en plato de Estrellas Michelin: comienzan las jornadas Buscasetas en Castilla y León Del 1 al 16 de noviembre, más de 120 restaurantes y bares ofrecen platos elaborados con un producto que espera mejores condiciones para florecer este año

Ana G. Barriada León Lunes, 27 de octubre 2025, 13:28 | Actualizado 14:02h. Comenta Compartir

En un año donde la seta, de momento, escasea, restaurantes y bares de Castilla y León tiran de inventiva y mucho sabor para crear platos a la altura de la XXIV edición de las jornadas gastro-micológicas Buscasetas. Más de 120 establecimientos de la comunidad -13 de ellos en la provincia de León- se unen un año más a una iniciativa promovida por Euro-toques que busca cada otoño poner en valor un producto donde León es rey.

Del 1 al 16 de noviembre menús degustación, platos sueltos en la carta e incluso tapas conforman la propuesta de bares y restaurantes, muchos de ellos con Estrella Michelin, que tienen en la seta la joya de la corona.

Así se ha presentado este lunes en la sede del restaurante Cocinandos de León, donde chefs de gran calidad de la provincia se unían para elaborar en un showcooking algunas de las elaboraciones que proponen para esta edición. Aunque lo cierto que este 2025, de momento, no está siendo un buen año para los amantes de la micología por la falta de lluvia, las esperanzas están puestas en el cielo para poder sacar adelante durante las jornadas platos de gran impacto.

Pendientes del cielo para mejorar la temporada

Unas jornadas que, explica Jesús Prieto, delegado de Euro-toques y al frentedel restaurante Serrano de Astorga, son «únicas» y «las más relevantes a nivel internacional» con una repercusión que «va creciendo año a año» porque los clientes quieren «probar algo diferente y, sobre todo temporal en una época en la que nos hemos acostumbrado a tener tomate todo el año pero que con las setas sigue siendo en otoño».

Ampliar Preparación de un plato que forma parte de las jornadas.

En el acto de presentación de las jornadas que también ha contado con la presencia de Rafael Sáenz, director general de Itacyl, que celebra que se desarrollen bajo el sello de 'Tierra de Sabor' no faltaba un homenaje a uno de los cocineros que desde el primer momento han participado en las jornadas, Manuel Bandera, al frente del restaurante La Praillona que cierra en Boñar por jubilación.

Tras la presentación en la que el presidente de la Asociación Micológica Leonesa San Jorge recordaba que el año de momento es «malo» a la espera de las lluvias de esta semana que hagan florecer las setas de temporada, era el momento de que los cocineros se pusieran tras los fogones.

Los cocineros se ponen tras los fogones. ¿Cómo preparan las setas?

La primera en hacerlo era Amparo Rodríguez, del restaurante Cueva Los Poínos en Valdevimbre. Presentaba un plato de tradición «y cuchara» en el que los garbanzos con oreja curada maridan con el boletus, su seta preferida que saltea vuelta y vuelta antes de emplatar. Le seguía el berciano Miguel Martínez de La Tronera, que presentaba también un plato ligado a la cocina tradicional pero en su caso aprovechando la seta deshidratada y secada.

También los anfitriones de la jornada, Yolanda León y Juanjo Pérez de Cocinandos, se animaban con su plato de menú degustación. Con su toque siempre personal, presentan un potaje italiano-leonés en el que apuestan por un polvo de setas. La propia Yolanda se animaba a dar algunos trucos para poder preparar un buen plato en casa: «la seta como más me gusta es salteada y, las más duras como el níscalo, asadas con patatas».

Restaurantes de León que participan La Torre de Almanza, Almanza

Restaurante Serrano, Astorga

El rincón de Gaudí, Astorga

Restaurante-Bar Entrepeñas, Geras de Gordón

Restaurante Cocinandos, Leon

El Rincón de Fon, Lorenzana

Casa Kika, Luyego de Somoza

María Cañas, Molinaseca

El Recreo de Resty, Navatejera

Restaurante-Parrilla El Arco, Sahagún

Casa Pepa Hotel Rural, Santa Colomba de Somoza

La Venta de Goyo, Valdespino de Somoza

Cueva Los Poinos, Valdevimbre