Identifican al leonés Pablo Fernández y Vox le denuncia ante la Fiscalía por un presunto delito de odio El Grupo Parlamentario en las Cortes asegura que sus declaraciones y comportamientos «no pueden tener cabida en la vida pública»

Leonoticias León Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:21 | Actualizado 19:40h.

El Grupo de Vox en las Cortes de Castilla y León presentó hoy una denuncia ante Fiscalía contra el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, por la comisión de un presunto delito de odio, tipificado en el artículo 510 del Código Penal, al animar a boicotear el desarrollo de la etapa de la Vuelta Ciclista en Valladolid, según informaron fuentes del partido en un comunicado recogido por Ical.

La denuncia se fundamenta en las declaraciones realizadas durante ayer por Pablo Fernández, difundidas a través de medios de comunicación, en las que llamaba expresamente a boicotear el desarrollo de la 18ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, una contrarreloj que discurrió este jueves por Valladolid.

Según Vox, Pablo Fernández invitó en sus declaraciones en los pasillos de las Cortes a impedir su celebración y bloquear su recorrido, con un llamamiento a la «desobediencia civil» como respuesta a la participación de un equipo patrocinado por personas de origen israelí, tras lo sucedido en Gaza.

En ese sentido, el partido de Santiago Abascal entiende que Pablo Fernández está llamando a la «animadversión contra un colectivo por su origen nacional y étnico» y, además considera que atenta contra la libertad de empresa y los derechos de los ciclistas.

«Hoy más que nunca, es de vital importancia denunciar hechos de este tipo. Ayer mismo, comprobamos las consecuencias que pueden llegar a tener declaraciones y comportamientos como el de Pablo Fernández con el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk», concluyó Vox.

Las declaraciones de Pablo Fernández

El secretario de Organización de Podemos a nivel nacional, Pablo Fernández, hizo un llamamiento a toda la ciudadanía de Valladolid y del resto de Castilla y León para que acudiesen a la capital vallisoletana a «boicotear» y «bloquear» el paso de la Vuelta Ciclista a España por las calles de Valladolid, con el objetivo de impedir que la carrera «llegue al final».

En declaraciones ofrecidas a los medios a la salida del pleno de las Cortes, Fernández recordó que «se está perpetrando un genocidio lamentable y miserable por el estado terrorista de Israel» con su ocupación de la franja de Gaza, en Palestina, y consideró «una auténtica vergüenza» que la Vuelta a España y la Unión Ciclista Internacional «esté permitiendo que se limpie la imagen de este genocidio» con la participación del equipo Israel Premier-Tech en la ronda ciclista española, dado que el propietario de dicha escuadra «hace apología del genocidio» en Gaza.

Por ello, pidió a la ciudadanía de Valladolid, y del conjunto de Castilla y León, que diera «ejemplo» sumándose a lo sucedido en las llegadas de la carrera a Bilbao y Galicia, donde las manifestaciones en apoyo a Palestina obligaron a recortar el final de cada etapa, para «impedir que la Vuelta a España concluya la etapa en las calles de Valladolid».