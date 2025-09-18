Vino y gastronomía, un tándem de éxito que se consolida en la economía burgalesa

Cristina Márquez Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:25 Compartir

Dos denominaciones de origen referentes en los vinos de calidad, Ribera del Duero y Arlanza, una gastronomía de primera línea con cuatro restaurantes con Estrella Michelin, y una gama de productos locales bajo marcas de calidad que ofrecen la materia prima perfecta para una buena mesa. La gastronomía y el vino forman un tándem de éxito y se han consolidado como un motor importante dentro de la economía de Burgos y su provincia. Generan riqueza y empleo, apuntalan la proyección como imagen de marca, y atraen a visitantes dispuestos a vivir experiencias enogastronómicas y turísticas vinculadas al territorio. En los últimos años, de la mano de las instituciones locales y provinciales, se ha apostado por potenciar esos dos puntales fundamentales de la economía burgalesa que todavía tienen una gran capacidad de crecimiento y proyección de futuro. Para ello, el sector ve imprescindible aunar esfuerzos a través del trabajo conjunto con el fin de ofrecer una experiencia más completa a los clientes, además de la puesta en valor de los productos de proximidad que han demostrado y certificado su calidad.

Esas son las principales conclusiones que se extraen del Foro 'Vino y Gastronomía, motores de la economía en Burgos', celebrado este miércoles en Casa del Cordón de la capital. El evento, organizado por Burgosconecta, contó con el patrocinio de CaixaBank, del Ayuntamiento de Burgos y la Diputación Provincial, junto a la colaboración de la Denominación de Origen Arlanza y la Indicación Geográfica Protegida Morcilla de Burgos.

El acto dio comienzo con la intervención de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, quien subrayó la importancia de posicionar a Burgos como «referente nacional del enoturismo y la gastronomía de calidad». Ayala recordó que el producto local «no solo genera empleo y valor añadido, sino que refuerza el orgullo de pertenencia y proyecta una imagen sólida y atractiva de nuestra tierra». La regidora apuntó que es fundamental abrir foros como este que sirvan para «impulsar nuestras fortalezas y para unir a quienes trabajan, desde distintos ámbitos, por un futuro más próspero y sostenible para nuestra provincia».

«La gente quiere vivir experiencias y el vino y la gastronomía son dos lugares que nos llevan a vivir experiencias únicas» Cristina Ayala, alcaldesa de Burgos

Desde el Ayuntamiento de Burgos se está trabajando en un centro Enológico y Gastronómico para poner en valor, con actividades, todo lo que se hace en la provincia.

Tras la intervención de la primera edil tomó la palabra Gerardo Cuartero, director territorial de CaixaBank en Castilla y León y anfitrión del evento pues es en la Casa del Cordón donde se asienta la sede de CaixaBank. Cuartero defendió el compromiso de la entidad con el medio rural y con el tejido agroalimentario, destacando la importancia de iniciativas como esta jornada «que ayudan a crear red, visibilizar talento y generar sinergias entre distintos actores del territorio».

«Vino y gastronomía son motores de la economía, pero también son cultura milenaria, que no solo alimenta el espíritu» Gerardo Cuartero, Director territorial CaixaBank en Castilla y León

Apeló a no caer en la complacencia con lo conseguido, «podemos hacer muchísimo más, tenemos lo fundamental que es la calidad, pero tenemos que asegurar que esa calidad aporta más valor, que consigáis más margen todos los que hacéis las cosas muy bien», apeló a los asistentes a este foro vinculados en primera persona a estos sectores.

Por su parte, Borja Suárez, presidente de la Diputación de Burgos, trasladó su agradecimiento por la creación de este acto «que visiviliza y pone en valor nuestra enorme riqueza gastronómica y vinícola y además sirve como manifiesto de la necesidad de cooperación entre todas las instituciones para lograr mayor crecimiento de la provincia, sobre todo en dos ámbitos tan reconocidos como es nuestra gastronomía y nuestros excelentes vinos».

«El hecho de generar una industria en torno al vino y a la gastronomía es porque genera riqueza, empleo y fija población» Borja Suárez, presidente de la Diputación de Burgos

El presidente insistió en que las grandes marcas que existen en la provincia «necesitan apoyarse las unas en las otras», al tiempo que afirmó que «tenemos que creernos que somos buenos y que podemos competir».

Carlos Niño, Gerardo Cuartero, Goyo Ezama, Cristina Ayala, Borja Suárez, Ramiro García y Enrique Pascual. Turno de preguntas en el marco del acto. 1 /

Borja Suárez fue el encargado de cerrar este acto en el que quiso dejar claro que «el apoyo a la promoción de la gastronomía local es fundamental como motor de desarrollo de nuestra provincia, que no solo cuenta con un vasto patrimonio cultural y también gastronómico, es por ello que reunirnos aquí, sirve de empuje para dar valor a los grandes maestros de la cocina y del sector vitivinícola». En este sentido, manifestó el compromiso de la Diputación de Burgos de seguir apoyando a estos sectores: vino y gastronomía.

