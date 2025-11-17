leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

UPL y Soria YA registran su enmienda a la totalidad para que se devuelvan las cuentas a la Junta

Los 'leonesistas' mantienen su rechazo a los presupuestos, mientras los 'sorianistas' aseguran que también lo harán «si no hay cambios»

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:05

Comenta

El Grupo UPL-Soria YA registró a primera hora la enmienda a la totalidad contra el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de 2026, con lo que opta por pedir la devolución a la Junta de las nuevas cuentas en el pleno del próximo jueves, 20 de noviembre, según informaron a ical fuentes parlamentarias.

No obstante, la enmienda de devolución, firmada por el portavoz de Soria YA, Ángel Ceña, no implica que los dos partidos coincidan en su voto en esa sesión plenaria, ya que como refleja el reglamento la iniciativa no corresponde a las formaciones políticas, sino al grupo parlamentario, que en este caso es conjunto.

Por un lado, la UPL, como trasladó este viernes su portavoz Luis Mariano Santos, rechaza los presupuestos del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ya que entiende que buscan generar un «relato». El pesimismo que trasladó tras reunirse con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, les ha llevado este lunes a presentar la enmienda a la totalidad con sus compañeros de grupo.

Desde las filas de Soria YA, su portavoz Ángel Ceña trasladó que el jueves votarán 'sí' a su enmienda a la totalidad y, por tanto, contra la tramitación de los presupuestos «si no hay cambios». No obstante, aseguró que hasta el jueves están dispuestos a que los dirigentes de la Junta o el PP se puedan sentar con ellos a «negociar», ya que el pasado viernes reclamó a Fernández Carriedo elevar las inversiones para su provincia hasta los 636 millones de euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El negocio leonés que vistió a generaciones cierra tras 40 años: «Nos toca descansar a nosotros»
  2. 2 Fallece el piloto berciano Carlos Fernández al despeñarse en Asturias
  3. 3 El pueblo de León de 34 habitantes que tiene «uno de los hayedos más espectaculares» de España
  4. 4 Un coche destrozado tras una colisión en El Ejido
  5. 5 Un nuevo accidente «grave» revive la desesperación de los vecinos de Santovenia y Chozas: «Estamos hartos»
  6. 6 Las lluvias destrozan la recién asfaltada carretera entre Villamanín y Aralla
  7. 7 El río Esla se tiñe de negro al arrastrar la lluvia la ceniza del incendio de Barniedo
  8. 8 Herida una mujer de 60 años tras una colisión entre dos turismos en León
  9. 9 Otro pueblo de León, en pie de guerra: «Las vacas se escapan y el Seprona no viene ni una puñetera vez»
  10. 10 «Me crie jugando entre carbón en Laciana y ahora reparto picadillo en Bélgica por Whatsapp»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias UPL y Soria YA registran su enmienda a la totalidad para que se devuelvan las cuentas a la Junta

UPL y Soria YA registran su enmienda a la totalidad para que se devuelvan las cuentas a la Junta