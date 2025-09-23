UPL exige a Mañueco que escuche a los alcaldes de los municipios afectados y «no solo a los suyos» La formación leonesista criticó que «su irresponsabilidad no se arregla» con un cartel de aquí invierte la Junta como el que pusieron en Castrocalbón

Leonoticias León Martes, 23 de septiembre 2025, 20:58 Comenta Compartir

Unión del Pueblo Leonés (UPL) exige al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que escuche a los alcaldes de los municipios afectados por los graves incendios de este verano y «no solo a los suyos». Así se lo reclamó el portavoz leonesistas en las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos, en la apertura de la sesión plenaria de este martes.

Santos advirtió que la pregunta quizá debería ser «cómo van a ayudar a los ayuntamientos y a las juntas vecinales de su partido y a los que no lo son» porque ustedes «tienen esa dificultad» para distinguir entre el puesto que desempeñan por elección ciudadana y el de su propio partido. «Podría resultar hasta gracioso si no fuese por lo duro de la situación», reconoció.

En este sentido, lamentó que antes de que la Diputación de León reuniese a los ayuntamientos con riesgo de incendios ustedes reunieron a sus propios ayuntamientos «no se sabe muy bien si quien se dirigió a ellos fue el consejero de Medio Ambiente o el presidente de la gestora del PP, ambos puestos desempeñados por la misma persona». Así, remarcó que «maldita la gracia» que nos hace su necesidad de demostrar su esfuerzo para arreglar algo que «ustedes han estropeado».

Sesiones anteriores

El portavoz de los leonesistas en las Cortes incidió en que «no se arregla» con un cartel de aquí invierte la Junta como el que pusieron en Castrocalbón y que debería añadir «para intentar compensar todo el daño que nuestra incompetencia generó», finalizando con la palabra «perdón». «Apréndase los nombres de los municipios que sufrieron esta catástrofe y nos creeremos que saben donde están invirtiendo, porque no son capaces de poner bien el nombre del Ayuntamiento de Castrocontrigo», le aconsejó.

Y recordó que en el pasado periodo de sesiones lanzó Mañueco «el mantra de ponga un helicóptero en su vida, ahora será el de un bulldozer o una motoniveladora ahora que si hay dinero que no invirtieron en prevención». En esta línea, puso en evidencia que en lo único en lo que han sido rápidos «es en lanzar promesas», igual de veloz que fue la fiscalía contra los ayuntamientos, olvidando que quien tiene las competencias es quien «tiene que financiar de forma suficiente por mucho que dicte decretos intentando evadir sus responsabilidades».

Santos lamentó que «están instalados en el caballo de la soberbia» y es por ello por lo que le transmito lo que pedían los alcaldes del PP, del PSOE y de UPL, porque la Diputación de León «sí reunió a los de todos los partidos». Debe saber que demandan una regulación autonómica que facilite los trámites para exigir la limpieza de los solares rústicos que rodean los pueblos, una regulación que elimine burocracia para exigir también la limpieza de los urbanos para que gente como el Procurador del Común comience a trabajar en serio y deje de perseguir a los ayuntamientos para justificar su salario.

Citas a los alcaldes de otros municipios

Asimismo, detalló que los alcaldes pidieron que «deje usted de gastar dinero en conciertos y fundaciones y lo dedique a planes de prevención y limpieza en los montes». Además, le exigió que revise las peculiaridades de provincias donde los montes son de las Juntas Vecinales que no tienen ni para pagar la luz, ni mucho menos para limpiar los montes.

El portavoz leonesista concluyó que se acercan las lluvias y ustedes «siguen comprando titulares de periódico» sin tomar decisiones ni ayudar a los ayuntamientos, porque solo han hecho una cosa y no es más que «permitir que ayuntamientos que no han tenido incendios participen del pastel por ser gobernados por alcaldes del PP».