Solo tres capitales de la región han aprobado el presupuesto de este año Fachada del Ayuntamiento de Palencia, donde los presupuestos han sido prorrogados. Ávila, Soria y Valladolid tienen cuentas en vigor, mientras que Burgos, León, Zamora y Palencia las han prorrogado y Segovia y Salamanca están en negociación

A poco más de diez días para terminar el primer mes del año, solo tres ayuntamientos de capitales de Castilla y León disponen de nuevas cuentas para el gobierno de esas ciudades. El resto se han visto obligados a prorrogar los del año pasado aunque, en Segovia y Salamanca se están negociando acuerdos para sortear esa prórroga de las cuentas del 2018. A continuación se detalla la situación de cada capital de provincia.

■ ÁVILA

• Con el visto bueno desde el último mes de 2018

El Ayuntamiento de Ávila aprobó los presupuestos de 2019 en el último pleno de 2018, en diciembre, con los votos a favor del equipo de gobierno, del PP, y el apoyo de Ciudadanos, que le ha ayudado a sacar adelante los presupuestos de esta legislatura. Sumaron 14 votos frente a los 11 en contra del resto de los partidos –PSOE, UPyD, IU y Trato Ciudadano–. El presupuesto asciende a casi 62,3 millones de euros, un 7,95% más que los de 2018. Destacan los 20 millones destinados a Servicios a la Ciudad, Turismo y Patrimonio. Le sigue el área de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades, que suma una partida de 16,71 millones. Resalta asimismo la partida de 11,5 millones prevista para inversiones. Según la portavoz del equipo de gobierno, Patricia Rodríguez, se trata de unas cuentas «austeras y responsables». PSOE y UPyD criticaron que parte del presupuesto orientado a inversión, «ocho millones vengan de años anteriores» de proyectos «que no fueron ejecutados».

■ BURGOS

• Nueva prórroga de las cuentas de 2017

El Ayuntamiento de Burgos ha comenzado el año con el presupuesto prorrogado. Y así permanecerá durante todo el ejercicio, toda vez que el equipo de gobierno del PP encabezado pro Javier Lacalle no cuenta con los apoyos necesarios como para sacar las cuentas adelante. Lo curioso de la situación es que el presupuesto que se prorrogará no es el de 2018, sino el de 2017, puesto que el año pasado también se optó por prorrogar las cuentas ante la falta de acuerdo. En aquel momento, en vez de abordar un nuevo documento, el Ejecutivo burgalés promovió un gran modificado presupuestario de la mano del PSOE para garantizar la tramitación de los diferentes compromisos adquiridos por parte del Ayuntamiento, como las subvenciones a colectivos sociales. Además, el acuerdo suscrito entre populares y socialistas dejó comprometidas inversiones plurianuales que se extienden durante todo el ejercicio de 2019, por lo que la más que posible modificación que se prevé abordar en marzo o abril tendrá poco margen de maniobra en el ámbito de las inversiones.

■ LEÓN

• El PP, en solitario, decide la prórroga

León capital mantiene en el 2019 el mismo presupuesto que en el ejercicio anterior. La prórroga es una decisión del equipo de gobierno que dirige Antonio Silván atendiendo a la imposibilidad de sumar apoyos suficientes que respalden un nuevo presupuesto. La continuidad de las cuentas de 2018 supondrá que el Consistorio prorroga partidas que rondan los 145 millones de euros (144.893.372,50 euros), un año atrás anunciados con los pilares básicos de «la estabilidad y la certidumbre».

Para el alcalde de la ciudad «no tiene sentido» plantear nuevos presupuestos ante la falta de apoyos. Mientras Ciudadanos, PSOE, UPL, León en Común y León Despierta han criticado que no se elaboren las cuentas advirtiendo que esa negativa a llevarlas a una mesa de negociación evidencia la «falta de compromiso» del gobierno local con la ciudadanía.

■ PALENCIA

• Pendientes de la negociación con Ganemos

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Palencia, a cuyo frente está Alfonso Polanco, lo tiene muy difícil para sacar adelante los presupuestos. Después de la negativa a apoyar el documento por parte de Ciudadanos (partido gracias al que gobierna en minoría), el PP abrió la puerta a un acuerdo con Ganemos, que en asamblea sometió al dictamen de su base social la posibilidad de apoyar o no los presupuestos. El resultado fue desfavorable, y aunque no se ha cerrado del todo la posibilidad, ya que Ganemos ha presentado una contrapropuesta, no es fácil que se cierre un acuerdo. En su segundo mandato y ante la falta de mayoría absoluta (tiene diez concejales y hacen falta trece votos para alcanzarla), el PP se ha visto obligado a prorrogar los presupuestos de 2018.

■ SALAMANCA

• Las negociaciones comienzan mañana, lunes

Los presupuestos municipales de Salamanca para el año 2019 aún no han comenzado a tramitarse. El PP gobierna en minoría y deberá acordar las cuentas con Ciudadanos, ya que tanto PSOE como Ganemos siempre se han opuesto a respaldar los presupuestos del equipo de gobierno que ha encabezado hasta hace unas semanas AlfonsoFernández Mañueco y hoy con Carlos García al frente.

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Alejandro ­González Bueno, explica que las negociaciones con el equipo de gobierno municipal del PP empezarán el lunes y que ellos defenderán como prioritaria una partida para impulsar el puerto seco de Salamanca tras años de demora del proyecto.

El concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, avanzó en el último pleno municipal de 2018 que su intención era dar a conocer las cuentas públicas durante el mes de enero. Por el momento dicho anuncio no se ha plasmado.

■ SEGOVIA

• El PSOE iniciará otra ronda de contactos

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero (PSOE), ha confirmado que en estos próximos días empezará una segunda ronda de contactos con los grupos de la oposición de la corporación municipal para intentar buscar un acuerdo sobre los presupuestos que deberá gestionar el Ayuntamiento a lo largo de este ejercicio. El portavoz del equipo de gobierno, Jesús García, se ­reunió durante la primera ­semana del año con los diferentes partidos con representación en el Consistorio para presentar el ­proyecto de cuentas de 2019; pero esta primera tanda terminó sin concitar los apoyos buscados.

El montante total previsto y sobre el que se debatirá en estos encuentros asciende a unos 65 millones de euros, una cuantía similar a la del curso anterior. Es la gran cifra, junto a la que determinará el coste de las inversiones programadas, que estarán en función también de los remanentes obtenidos.

■ SORIA

• Los socialistas aprueban sus cuentas en plazo

El último pleno del mes de diciembre aprobó las cuentas municipales para Soria en 2019 únicamente con el voto del PSOE. La oposición en bloque votó en contra. En total 57 millones de euros. El concejal del PP, Adolfo Sáinz, los define como continuistas; el concejal de IU se queja de que no se cumple con los principios básicos del estado de derecho; desde Sorianos, Luis Alberto Romero apunta que algunos proyectos se repiten anualidad tras anualidad; y el concejal de Cs, Jesús de Lózar, lamenta que muchas de las propuestas que hace la oposición no se ejecutan. El alcalde Carlos Martínez considera que se trata de unas cuentas ambiciosas que buscan consolidar el proyecto de ­modernización y transformación de la ciudad de la mano del alto volumen inversor, la mejora de los servicios, el empleo, la dinamización cultural y ­deportiva, el turismo y la protección social y con la participación ciudadana como eje de todas las políticas.

■ VALLADOLID

• Sin problemas para recibir luz verde

El pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó el presupuesto municipal para 2019 con los votos a favor del PSOE, Toma la Palabra, Sí se Puede y el concejal no adscrito Jesús Presencio. PP y Ciudadanos lo rechazaron. Las cuentas, que ascienden a 341,5 millones de euros, incluirán solo dos de las 49 enmiendas presentadas por la oposición. Se trata de sendas propuestas de la formación naranja para mejorar los accesos al estadio de fútbol José Zorrilla por importe de 30.000 euros y un incremento de 45.000 euros en las ayudas para personas dependientes o con movilidad reducida.

El gobierno local que dirige el socialista Óscar Puente también tenía intención de incluir una enmienda del PP para mejorar los accesos al barrio de La Overuela, pero la rebaja en la cantidad planteada para acometer esta intervención –de los 500.000 euros que proponía el PP a los 50.000 que aceptaba el ejecutivo de Puente para realizar el proyecto– no fue aceptada por los proponentes, con lo que finalmente decayó, aunque luego se aprobó en la sesión ordinaria.

■ ZAMORA

• La oposición se planta y fuerza la prórroga

El Ayuntamiento de Zamora ha prorrogado los presupuestos de 2018 para este año después de que la oposición en bloque rechazara la propuesta presentada por el equipo de Francisco Guarido (IU), que ascendía a 58 millones de euros. El presupuesto prorrogado entró en ­vigor el 1 de enero por valor de 54,3 millones de euros y afecta a partidas que se habían previsto para este año como la subida de los sueldos de los empleados públicos, subvenciones nuevas o la modificación de otras como la subida de la subvención a las asociaciones de vecinos.

El pleno del Ayuntamiento rechazó el proyecto para 2019 presentado por el equipo de Gobierno, formado por IU y PSOE. La propuesta recibió los votos en contra de los concejales del PP, Ciudadanos y la concejala no adscrita Cruz Lucas.