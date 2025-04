Santos reclama a Mañueco menos dinero para conciertos por el 23 de abril y más para los pueblos

Ana G. Barriada León Lunes, 7 de abril 2025, 12:26 Comenta Compartir

La fiesta de Villalar, los aranceles impuestos por Estados Unidos, la Ley de Despoblación o la financiación local son los principales temas que este lunes 7 de abril puso encima de la mesa el secretario general de Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, en su reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

En un encuentro que discurrió «con normalidad» y «sin tensión» y donde ambos se presentaban con la intención de «hablar y llegar a acuerdos», abordaron los principales temas de actualidad aunque, como lamenta Santos, «han quedado cosas en el tintero».

Los acuerdos llegaban en dos temas de plena actualidad. Por un lado, la necesidad compartida por ambos de buscar soluciones a los aranceles impuestos por la administración Trump que podrán tener una incidencia muy considerable en el sector automovilístico de Castilla y el biofarmacéutico de León. «Necesitamos ir unidos para buscar minimizar el impacto económico que está afectando a las bolsas de todo el mundo», señalaba a su salida del encuentro Santos.

La sintonía también se alcanzaba en cuanto a la Ley de Violencia de Género, en la que el líder de UPL mostraba su compromiso para «encontrar canales de entendimiento» para que Castilla y León tenga una ley «en algo tan importante».

La Ley de Despoblación

Y tras las compromisos compartidos, las reclamaciones. Luis Mariano Santos reconoce que antes de la reunión no era especialmente optimista a arrancar ningún compromiso concreto al popular porque asegura que en los últimos años ha visto «un PP y una Junta que promete los mismos proyectos que hace 20 años, pero sumando la dificultad de no tener presupuesto». Porque «la costumbre de los últimos años es prorrogar las cuentas» y no cree que con las elecciones en 2026 vaya a presentar un proyecto nuevo. «Creo que todo es una ilusión y en eso quedarán las promesas, y es algo muy triste», lamenta, porque la falta de «un gobierno fuerte y con mayoría» hace que «no tenga la posibilidad de alcanzar grandes acuerdos más allá de materias troncales como las anteriores».

Las exigencias de UPL se centraron en dos líneas: la primera, que, como se comprometió a principio de la legislatura, se presente un proyecto de la Ley contra la Despoblación porque León «no se puede permitir vivir asolado por estas cifras», un proyecto que pasa también por ampliar el suelo industrial de determinados polígonos «de forma estratégica».

Más inversión para el fondo de cooperación y cohesión y menos para Villalar

La segunda, un mayor esfuerzo en financiación local «más allá de las ayudas a los bares, que nos parecen bien, pero hay que ir más allá». En este sentido, reconoce Santos que no ve «lógico» que la Junta invierta en conciertos y fundaciones «buscando sufragar con dinero público estos actos» y «gasta más de tres millones de euros en esto que es lo que necesitan los pueblos». Así, pude incrementar el fondo de cooperación y cohesión para los municipios.

A un año para las elecciones y sin visos claros de más medidas en estos meses, la próxima cita marcada en el calendario es precisamente el 23 de abril, día de Villalar.

Tras el anuncio de que la Junta sufragará los gastos de seguridad en la celebración, Santos recrimina que con la medida se rompe el consenso alcanzado en la cámara de las Cortes donde, a iniciativa de UPL, se aprobó no dedicar dinero público a estas fundaciones, y recrimina al PSOE su postura.