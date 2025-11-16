Santonja ensalza el «éxito» de la celebración conjunta de ambas ferias, que han reunido a más de 36.000 visitantes Se han superado los 15.000 contactos comerciales en Intur Negocios, con la participación de agencias de 20 países

Leonoticias León Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:52 Comenta Compartir

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, subrayó hoy el «éxito» de la celebración conjunta, por segundo año consecutivo, de la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur) y AR-PA Turismo Cultural, dos certámenes que, según explicó el director de Feria de Valladolid, Alberto Alonso, han congregado a alrededor de 36.000 visitantes desde el pasado jueves, una cifra que supone entre el dos y el tres por ciento más que en su anterior convocatoria.

En declaraciones recogidas por Ical, Santonja aseguró que el Gobierno autonómico está «francamente satisfecho, pero siempre aspirando a más». «Tenemos que seguir mejorando y trabajando en las directrices actuales, porque este es el camino a seguir», apuntó. El consejero defendió que el turismo que ofrece Castilla y León a sus visitantes es «de calidad»: «Quienes vienen a Castilla y León lo hacen por nuestro patrimonio, enogastronomía y naturaleza. Son nuestros aliados y hay que cuidarles, y para hacerlo hay que seguir ofreciéndoles calidad, para lo cual es imprescindible profesionalizar la gestión del turismo y del patrimonio», abundo.

Entre los retos que tiene por delante la autonomía en este sector, explicó que la desestacionalización del turismo es «fundamental» y «posible», porque la Comunidad cuenta con «recursos que nos permiten hacerlo». Asimismo, instó a trabajar con mayor ahínco en difundir los «valores diferenciales de la Comunidad, que nos singularizan y nos diferencian»: «Esa es nuestra riqueza y debemos transmitirla», completó.

Santonja se congratuló de «la apuesta de la Junta por dos certámenes feriales especializados que han sabido captar la atención de la población, que ha acudido masivamente a todas las actividades programadas, donde la actividad desarrollada en los dos stands de Castilla y León han tenido un especial protagonismo con más de 200 actividades de promoción turística y del patrimonio cultural».

El consejero destacó cómo se han superado los objetivos de negocio en materia turística, con gran éxito de la jornada Intur Negocios el pasado jueves, destinada exclusivamente a los empresarios del sector y donde se superaron los 15.500 contactos comerciales (un 6 por ciento más), con la participación de agencias de viaje de una veintena de países (Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Finlandia, Alemania, Grecia, Italia, India, Japón, México, Noruega, Polonia, Portugal, San Marino, Singapur, Corea, Estados Unidos y España), frente a los ocho que estuvieron representados en 2024. En ese sentido, señaló que el número de compradores también ha crecido, al pasar de 64 a 72.

AR-PA Turismo Cultural

El consejero aprovechó el balance de ambos certamen para confirmar la continuidad, en 2026, del congreso internacional 'En mitad del campo', que consideró «Muy importante» ya que la autonomía cuenta con «un patrimonio riquísimo, que en buena medida está enraizado en núcleos rurales». «Ese patrimonio hay que conocerlo, conservarlo y gestionarlo, y para ello hay que desarrollar nuevos modelos de gestión, siempre manteniendo los bienes en su sitio. Esto plantea retos de gestión, y el congreso nos facilita nuevos enfoques en la gestión», señaló sobre lo que considera «un punto de encuentro de altura, clave para el sector».

La programación de AR-PA Turismo Cultural ha estado repartida entre el pabellón tres de la Feria de Valladolid donde se ha desarrollado, con más de 70 actividades. En esta edición han participado 64 entidades como IPCE, IAPH, Fundación Las Edades del Hombre (sobre ella anunció que 'EsperanZA', la última edición del a serie expositiva, ya ha superado los 20.000 visitantes, en cifras prepandemia»), Fundación Atapuerca, Fundación Las Médulas, Zamorarte o la Real Fábrica de Cristales de La Granja, entre otras, además de 23 instituciones y 12 empresas tecnológicas, entre ellas Telefónica que ha contado con un stand propio, y ocho proyectos, tres europeos y cinco de gestión del patrimonio de Castilla y León.

Dentro de las actividades de difusión, destacó también que AR-PA En Familia se ha consolidado como punto de referencia con una amplia programación de más de 60 actividades y una previsión de asistencia de más de 1.200 participantes. AR-PA Foro ha presentado una amplia y variada programación, con más de 100 ponencias y la participación de 150 ponentes, donde se han presentado una gran variedad de temas relacionados con el patrimonio cultural y su puesta en valor, definiendo nuevos retos en el cuidado y conservación del patrimonio.

Por su parte, el director de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso, reconoció que «el camino no ha sido fácil» para fusionar ambos certámenes, y apuntó que «el objetivo era ambicioso pero alcanzable, como se ha demostrado». «Estamos en el camino correcto. Es muy importante saber lo que tenemos y ponerlo en valor, pero sobre todo explicarlo y hacer visible nuestra riqueza fuera de nuestras fronteras», comentó.

Tras recalcar que cuentan con «energía e ilusión como para que este proyecto siga creciendo», señaló que ambos eventos disfrutan ahora de «una perfecta simbiosis», con AR-PA aportando «contenido de altísimo valor y profundidad de conocimiento» e Intur con casi 30 años de experiencia en el turismo de interior. «juntas conforman un todo», sentenció.