Urgente Nueve carreteras siguen cortadas y 750 personas desalojadas en 18 pueblos de León por los incendios

Salen las ayudas para solicitar hasta 5.000 euros para los negocios afectados por los incendios

La ayuda se canaliza a través de los ayuntamientos con un plazo de presentación entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de 2025

Martes, 26 de agosto 2025, 11:29

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo activó el procedimiento para la solicitud de las ayudas destinadas a la reconstrucción y recuperación de negocios de pymes y autónomos afectados por los incendios forestales en los sectores del comercio, artesanía y servicios. Esta línea de ayudas, que se canaliza a través de los ayuntamientos, con importes de hasta 5.000 euros por negocio afectado, forma parte de las 45 medidas iniciales aprobadas el pasado 20 de agosto y destinadas a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios del verano del 2025. El plazo de presentación de solicitudes por parte de los ayuntamientos comenzará el 1 de septiembre y permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2025, ambos inclusive.

El principal objetivo de estas subvenciones es cubrir los gastos directamente relacionados con la recuperación y la reparación de los daños materiales causados por los incendios en los negocios de pymes y autónomos pertenecientes a los sectores de comercio, artesanía y servicios de proximidad, contribuyendo a la continuidad de la actividad y la revitalización de las localidades afectadas, como recoge Ical.

La línea de ayudas está destinada a paliar los gastos relacionados con la reparación de instalaciones, locales, talleres o dependencias afectadas por el fuego, el humo o el calor; la reposición de mobiliario, enseres, utillaje y herramientas dañadas o destruidas; la sustitución o reparación de maquinaria y equipamiento básico indispensable para la continuidad del negocio; la rehabilitación parcial del inmueble afectado en el que se desarrolle la actividad económica, así como a la adquisición de mercancías, materias primas y aprovisionamientos indispensables para retomar la actividad tras el siniestro.

La ayuda se canaliza a través de los ayuntamientos de las localidades evacuadas, que deberán cumplimentar los formularios que se ponen a su disposición a partir de hoy para facilitar los datos de los negocios afectados y destinarios finales de la subvención.

Fuentes de la Junta aseguraron que el importe de la ayuda, que se concederá «de forma inmediata» una vez cumplimentada la solicitud, estará en función de los daños causados hasta un límite de 5.000 euros por negocio afectado.

Te puede interesar

