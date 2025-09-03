leonoticias - Noticias de León y provincia

Aviones de Ryanair.

Ryanair se olvida de Valladolid y dejará de volar desde varios aeropuertos

La aerolínea reduce 600.000 plazas en los aeropuertos regionales y suspende los vuelos a dos ciudades

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:00

Ryanair anunció que seguirá sin operar en el aeropuerto de Valladolid, además de en Jerez de la Frontera (Cádiz), durante la próxima temporada de invierno, que comienza a finales de octubre y finaliza en marzo, según informaron fuentes de la aerolínea en un comunicado recogido por Ical.

Asimismo, reduce su capacidad en los aeropuertos regionales en un 41 por ciento, con 600.000 plazas menos, y anuncia que suspende los vuelos a Vigo a partir del 1 de enero de 2026 y a Tenerife Norte a partir del inicio del verano.

Además, la compañía aseguró que cierra su base de dos aviones en Santiago de Compostela, lo que supone una pérdida de inversión de 200 millones de dólares, reduce la capacidad en Zaragoza (-45 por ciento), Santander (-38 por ciento), Asturias (-16 por ciento) y Vitoria (menos dos por ciento). También recorta 400.000 plazas a las Islas Canarias.

Además, cancela 36 conexiones directas entre las bases de España y Canarias. Este recorte, explicó la compañía de origen irlandés, se debe a la subida del 6,62 por ciento de las tasas aeroportuarias por parte de Aena.

