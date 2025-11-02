Regulan la FP «a medida» para adaptarse a las circunstancias personales y laborales de cada alumno La norma especifica los requisitos de acceso y los procedimientos de admisión para los estudiantes que quieran matricularse en esta modalidad

Leonoticias León Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:47

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León publicará próximamente, en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), la regulación de una oferta modular para ciclos formativos y cursos de especialización «a medida» para adaptarse a las circunstancias personales y laborales de cada alumno.

Esta regulación, según informó la Consejería de Educación en un comunicado remitido a Ical, se aplicará en los centros docentes públicos y privados de la Comunidad, y se irá implantando progresivamente, priorizando ofertas que permitan que el alumnado pueda superar los módulos asociados a un certificado profesional en tan solo un curso escolar.

La norma también especifica los requisitos de acceso y los procedimientos de admisión para los estudiantes que quieran matricularse en esta modalidad.

El departamento que dirige Rocío Lucas confía en que esta nueva norma fortalezca las relaciones de centros docentes y empresas, mejorando la eficacia de la formación. De esta forma, se mejorará la empleabilidad y la inclusión social, al permitir la matrícula de trabajadores que no cumplen los requisitos de acceso tradicionales y que alinee la formación con las necesidades del mercado de trabajo.

