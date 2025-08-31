El programa CyL Digital lanza 257 acciones formativas gratuitas en septiembre Este iniciativa refuerza el liderazgo nacional en alfabetización tecnológica y reducción de la brecha digital con aulas móviles, certificaciones oficiales y talleres prácticos

El programa CyL Digital regresa con su particular vuelta al cole con el lanzamiento de 257 acciones formativas gratuitas en septiembre, con las que la Junta «reafirma su compromiso con una transformación digital inclusiva y accesible para todos». A través de esta iniciativa, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha diseñado una completa programación de formación en competencias digitales, con el objetivo de acercar la tecnología a cualquier persona, viva donde viva y tenga el nivel de conocimientos que tenga, según un comunicado recogido por Ical.

En total, se desarrollarán 257 actividades presenciales y gratuitas, abiertas a cualquier ciudadano. Además, quienes prefieran aprender desde casa podrán acceder a 31 cursos online disponibles en la plataforma www.cyldigital.es, lo que permite una formación flexible y adaptada a cada realidad.

Casi la mitad de la programación tendrá lugar en el medio rural. Gracias a la red de 334 Centros Rurales Asociados, se organizarán 102 acciones formativas en municipios de las nueve provincias de la Comunidad. Las 155 formaciones restantes se celebrarán en los Espacios CyL Digital de las capitales de provincia, donde la demanda de capacitación tecnológica sigue creciendo.

Además de los cursos y talleres, el programa mantiene operativa la certificación oficial TuCertiCyL, con 21 convocatorias (11 de nivel básico y 10 de nivel intermedio) que permiten acreditar conocimientos digitales, reforzando así la empleabilidad y el desarrollo personal.

Un referente nacional en inclusión digital

Con más de 133.000 personas formadas presencialmente y 69.000 online, CyL Digital se ha consolidado como un modelo en España en políticas de inclusión tecnológica. «Su éxito radica en una estrategia basada en la cercanía, la equidad y la presencia en el territorio», sostuvo el comunicado.

Entre las novedades de este año han destacado las cinco aulas móviles, que recorren Castilla y León para llevar la tecnología «a donde más se necesita, convirtiendo cualquier espacio en un aula equipada». También se han consolidado los talleres 'Demo Days', sesiones prácticas de dos horas sobre temas clave como la ciberseguridad, el hogar digital o la inteligencia artificial.

Con estas actuaciones, la Junta «reafirma su apuesta por la igualdad de oportunidades en la era digital, garantizando que nadie se quede atrás en la transformación tecnológica».