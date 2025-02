Los procuradores «rebeldes» de Vox perderán sus puestos en las comisiones

Leonoticias León Sábado, 1 de febrero 2025, 16:03 Comenta Compartir

La burgalesa Ana Rosa Hernando y el salmantino Javier Teira se convertirán a partir de la próxima semana en procuradores no adscritos, una vez que han sido expulsados del Grupo, que le notificó ayer sobre las 19.00 horas la decisión adoptada, y han decidido conservar el acta que obtuvieron en las elecciones de hace tres años. No obstante, perderán sus puestos en las comisiones de las Cortes y pasarán a formar parte de la que decida la Mesa, que actuará una vez reciba la comunicación oficial del grupo parlamentario.

Fuentes de la dirección de Vox en las Cortes insistieron en pedir a Hernando y Teira que entreguen el acta del partido por el que fueron elegidos y con el que ahora «no se sienten representados». «Entendemos que es un ejercicio de pura coherencia política y de honestidad personal», indicaron en declaraciones a Ical para añadir si no lo hacen demostrarán que su único interés es la «ambición personal». «Si motivo real es su descontento con el partido, entregarán el acta que obtuvieron gracias al partido del que ahora reniegan», agregaron.

Asimismo, los responsables consultados este sábado no descartaron la posibilidad si continúan como parlamentarios no adscritos el PP busque el apoyo de ambos ya que, indicaron, «siempre se han mostrado cercanos a defender postulados que son más del PP que de Vox«. »Es probable que busquen cobijo entre las filas del PP», agregaron.

No obstante, dudaron de que a los 'populares' les interese «emular gobiernos frankenstein de Sánchez» forjando una mayoría con una pluralidad de partidos para sortear a los once procuradores afines a Santiago Abascal. En el caso de que el PP opte por esta vía advirtieron desde Vox de que podrían invitarle a hacer lo mismo dentro de un año, cuando en teoría se deben celebras las próximas elecciones autonómicas.

Por tanto, el nuevo periodo de sesiones, que arranca hoy y finalizará en junio, comienza con cambios en la organización y composición de la cámara en la que la suma de PP y Vox alcanza y supera la mayoría absoluta. De esta forma, de los 81 procuradores de las Cortes, 31 pertenecen al Grupo Popular; 28, al socialista, cuyo portavoz, Luis Tudanca, ha renunciado a dirigir el PSOE de Castilla y León y tendrá que ser confirmado o removido por su partido en las próximas semanas, y once a Vox.

Le siguen UPL-Soria YA con seis representantes y el Grupo Mixto con tres: Francisco Igea, ex de Ciudadanos, Pablo Fernández, de Unidas Podemos, y Pedro Pascual (Por Ávila). A ellos se unirán como procuradores no adscritos, Ana Rosa Hernando y Javier Teira que no renunciarán al acta.

Cinco grupos y dos no adscritos

Como procuradores no adscrito, Ana Rosa Hernando y Javier Teira se verán en una situación similar a la que tuvo en la pasada legislatura la exprocuradora María Montero, de Salamanca, una vez que por voluntad propia renunció a formar parte del Grupo de Ciudadanos, en los días previos al debate de la moción de censura del Grupo Socialista contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Además de modificarse la composición del Hemiciclo, pues los dos procuradores no adscritos dejarán de sentarse junto a los miembros de Vox. Hasta ahora, Teira ocupaba un escaño en la segunda fila, en el espacio central, tras los miembros del Ejecutivo autonómico, y Ana Rosa Hernando, en la tercera, que compartían con UPL-Soria YA.

De la misma forma, en el nuevo periodo de sesiones, cuando falta como máximo un año para que termine la legislatura, se tendrá que renovar la composición de las comisiones y se tendrá que proceder a la designación de nuevos miembros de la Mesa de estos órganos, tras la salida de los dos parlamentarios de Vox, que no podrán incorporarse a ningún otro grupo de la cámara.

En el caso de Ana Rosa Hernando presidía la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y era vicepresidenta de la de Sanidad. Además, era la portavoz del Grupo Vox en la de Educación y en la de la Presidencia, además de miembro de la Comisión de Procuradores.

Por su parte, Javier Teira era portavoz de Vox en las comisiones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Economía y Hacienda, además de vocal de la de Familia e Igualdad de Oportunidades. También era vicepresidente de la de Educación y presidente de la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común.

Derechos y situación

De acuerdo al artículo 23 del Reglamento de las Cortes, la Mesa de la Cámara asignará a cada uno de los procuradores no adscritos los medios materiales que considere «adecuados» para el cumplimiento de sus funciones, entre lo que se encuentra la posibilidad de contar con un despacho o sala, si bien en la anterior legislatura María Montero trabajó desde la biblioteca. Además, solamente tendrán derecho a las percepciones económicas que el Reglamento prevé para los procuradores en su artículo ocho -dietas y desplazamiento por asistencia a plenos o comisiones-.

Además, señala que tendrán los derechos que el Reglamento reconoce a los procuradores individualmente. De acuerdo con lo anterior, la Mesa, oída la Junta de Portavoces, tendrá que concretar el ejercicio de tales derechos. «Cada Procurador no adscrito tendrá, en todo caso, el derecho a formar parte de una Comisión. Para garantizar este derecho, la Mesa de la Cámara determinará, cuando proceda, la Comisión a la que quedará incorporado», añade la normativa de la cámara.

