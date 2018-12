El fallo informático bloquea áreas de contabilidad y empleo de la Junta de Castilla y León

Sin registrarse y con un resguardo «escrito a lapicero»

«Vivo en un pueblo y es el segundo día que intento registrarme como desempleado sin que hayan podido atenderme», explicaba ayer, a la salida del centro que el Ecyl tiene en la calle de Villabáñez, en Valladolid, «un ciudadano cabreado, porque eso es lo que soy hoy». Enfadado y nervioso, ya que el trámite está sujeto a plazos, resalta el usuario del Ecyl que prefiere que no se refleje su identidad. «Lo he pedido y me han dado un justificante como que me he presentado y no han podido atenderme», explica este usuario del Ecyl, que relata que ayer, por no funcionar, no lo hacía ni la «máquina que da los turnos». Eso que en jerga administrativa se llama pomposamente un gestor de colas. «Estoy leyendo la noticia de que están a punto de instalar el 5G y hoy salgo con un resguardo en un papel y a lapicero», apunta este afectado por el fallo informático, a quien la empleada del Ecyl aconsejó llamar el lunes antes de volver a desplazarse. Por si acaso.