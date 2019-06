Puente rompe las negociaciones para formar Gobierno con Valladolid Toma la Palabra Manuel Saravia y Óscar Puente, en el último pleno municipal. / El Norte El alcalde en funciones se plantea gobernar «en solitario» después de que sus hasta ahora socios en el Consistorio hayan aplazado la consulta a sus bases del documento consensuado entre las dos formaciones LEONOTICIAS Valladolid Sábado, 8 junio 2019, 17:49

El alcalde en funciones de Valladolid, Óscar Puente, ha dado por rotas las negociaciones con Valladolid Toma La Palabra (VTLP) para alcanzar un pacto de gobierno, después de que la formación de Manuel Saravia haya aplazado la consulta con sus bases, prevista para este fin de semana, del documento consensuado entre ambas formaciones.

Puente, a través de las redes sociales, ha respondido a varios ciudadanos y a algún simpatizante de VTLP que se preguntaban qué estaba pasando en las negociaciones: «Sois vosotros los que veis conspiraciones a nuestra decisión de dar por rota la negociación. Los términos del acuerdo están claros en el decreto de gobierno. Otra cosa es que no os gusten», ha dicho.

Minutos antes de ese comentario, también en la red social Twitter, el alcalde ha confirmado que la cuerda se ha roto por la suspensión de la consulta de VTLP: «Suspender la consulta responde a seguir tirando de la cuerda sin asumir que la cuerda se puede romper. Y se rompió», ha sostenido.

«He sido leal, he hecho una propuesta harto generosa. Y lo que me he encontrado es desconfianza y mucha soberbia. A partir de ahí es difícil seguir», ha añadido Puente en otro comentario a través de las redes, donde acusa directamente a los miembros de VTLP de no llegar a un acuerdo en las reuniones.

Sensaciones

El último encuentro se produjo el jueves y las sensaciones eran muy distintas, ya que en aquel momento VTLP anunciaba una consulta con las bases este fin de semana -el sábado de forma online y el domingo de manera presencial- y paralelamente Puente aseguraba que el acuerdo estaba «prácticamente cerrado a falta de pequeños flecos y de cosas que no tienen mayor trascendencia», dijo el viernes.

Cuarenta y ocho horas después la reedición del pacto alcanzado en 2015 se complica, VTLP anunció ayer que aplazaba la consulta por considerar que no existía un acuerdo definitivo y claro para que sus simpatizantes pudieran decidir.

El alcalde, según informa Efe, ha participado este sábado en una entrega de premios en la 52ª Feria del Libro, justo después de realizar esos comentarios en Twitter y finalmente no ha querido atender a los medios de información para responder a la estrategia o la postura que mantiene su partido.