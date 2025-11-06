Nuevo paquete de ayudas de la Junta para los afectados por los incendios en León El Consejo de Gobierno también ha aprobado un complemento salarial para los ingenieros técnicos forestales y los agentes medioambientales

A.P.C. León Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:37 Comenta Compartir

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este jueves 6 de noviembre el pago del undécimo bloque de ayudas que suman cuarenta nuevas solicitudes por valor de 220.000 euros destinados a autónomos y pymes cuya actividad se haya visto interrumpida en los municipios afectados y evacuados por el fuego. Hasta la fecha se han contabilizado un total de 483 ayudas de 5.500 euros por beneficiario con un total de 2.656.500 euros.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado ayudas por 129.665 euros para 27 agricultores y apicultores afectados por los grandes incendios del pasado verano. Desde el 28 de agosto, la Junta ha tramitado 758 expedientes de agricultores y ganaderos por montante global de 3,9 millones de euros.

El Gobierno autonómico concede también otro paquete de 462 ayudas de 500 euros para familias desalojadas por los incendios. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha informado al Consejo de Gobierno de un gasto de 231.000 euros en subvenciones directas.

Complemento retributivo

La Junta de Castilla y León da un nuevo paso en su compromiso con la mejora de las condiciones laborales y el reconocimiento profesional del personal dedicado a la protección del medio natural. Dicho compromiso se materializa en el acuerdo aprobado hoy en Consejo de Gobierno, destinado a regular la asignación de un complemento específico por la realización de funciones en incendios forestales. Este acuerdo permitirá avanzar de forma significativa en la mejora de las condiciones de trabajo y en el reconocimiento retributivo del personal implicado en las tareas de prevención y extinción de incendios forestales.

Esta medida da cumplimiento al Decreto-Ley 1/2025 de la Consejería de la Presidencia para la adopción de medidas urgentes en materia de incendios forestales relativas al personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 23 de octubre y ya en vigor. El acuerdo alcanzado hoy demuestra el firme compromiso del Gobierno autonómico por aplicar de manera inmediata las mejoras acordadas y responder con eficacia a las necesidades de estos profesionales esenciales.

En el caso del Cuerpo de Ingenieros Superiores de Montes y del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales, este complemento específico será de 2.660 euros en 14 mensualidades, mientras que, en el caso del Cuerpo de Agentes Medioambientales, será de 1.050 euros en 14 mensualidades.