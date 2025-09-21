Miguel Ángel Llamas aspira a ser el candidato de Podemos a la Junta El coordinador autonómico de la formación 'morada' lamenta la «inercia derrotista» instalada en el PSOE y en el sector progresista de la Comunidad

León Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:33

El coordinador autonómico de Podemos, Miguel Ángel Llamas, confirmó hoy en Valladolid que se presentará al proceso de primarias para ser el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones autonómicas del próximo mes de marzo, y aseguró que su partido se encuentra «con mucha fuerza» ante unos comicios en los que espera acabar con las cuatro décadas pérdidas por la comunidad debido a los gobiernos del Partido Popular.

Llamas, que reclamó a todos los partidos que concurran a las elecciones autonómicas que acepten su propuesta de debate a la portuguesa, aseguró que Podemos no se resigna a la «inercia derrotista» instaurada en el bloque progresista de Castilla y León, incluido el PSOE, y que su objetivo es decir que el cambio político. «A la ciudadanía le corresponde valorar los liderazgos ya mí me gustaría debatir con Carlos Martínez para que confrontar propuestas y para que la ciudadanía perciba quién tiene el proyecto que Castilla León necesita», aseguró.

En este sentido, antes de participar en un encuentro con militantes de Podemos, consideró improbable que Mañueco acceda a debatir, ya que presidente de la Junta se siente «muy cómodo con el entramado mediático que financia la Junta y que no le plantea preguntas muy difíciles». En este sentido, aseguró que el presidente de la Junta tiene «miedo a debatir, dado que sería un momento en el que la ciudadanía vería sus carencias», afirmó.

A su vez, denunció que los gobiernos del PP están marcados por las «privatizaciones, el deterioro de los servicios públicos, la despoblación y por una corrupción que está enquistada», y aseguró que son numerosos los problemas en la Comunidad como el acceso a la vivienda, la falta de una atención adecuada en la sanidad o el deterioro de la educación pública.

Por otra parte, Llamas advirtió que aunque las autonómicas se van a celebrar sin la concurrencia de otros procesos electorales y, por tanto, todo el foco de la política estatal se centrará en Castilla y León, lo importante es debatir sobre los problemas de la Comunidad. «Hay que hablar de la despoblación, del deterioro de los servicios públicos y de los terribles incendios que ha sufrido Castilla y León por la falta de prevención, las privatizaciones y por un opaco entramado de empresas que dificulta la coordinación», sentenció.

Al mismo tiempo, consideró improbable que Podemos concurra en coalición a las autonómicas con Izquierda Unida, y aunque reconoció que el partido está abierto al diálogo «con todo el mundo», apuntó que dado el escenario estatal a su juicio no tendría mucho sentido que hubiera una coalición con los socios estatales del PSOE, «un partido que está abrazando el rearme, que habla de genocidio de Israel en Gaza con una calculadora electoral» y que no atiende el problema de la vivienda.

Por último, Llamas aseguró que el objetivo de Podemos Castilla y León es hacer una coalición con la ciudadanía, «con la gente que paró la Vuelta, con la que defiende el derecho a la vivienda y la sanidad pública. Por esto, en Podemos ofrecemos un proyecto transformador que tiene las soluciones para provocar el cambio en la Comunidad», concluyó.