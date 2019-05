Medina del Campo declara la guerra a los excrementos de animales Parque infantil. / El Norte El Ayuntamiento estudia crear un banco de ADN con las muestras encontradas para multar a los propietarios que no las recogen PATRICIA GONZÁLEZ Medina del Campo Sábado, 11 mayo 2019, 20:00

El Ayuntamiento de Medina del Campo, un año más, pone en marcha una campaña de vigilancia de recogida de excrementos de animales que, como hace varios años, conllevará la puesta en marcha de diversas sanciones a todos los propietarios de mascotas y caballos que sean «pillados infraganti» sin recoger los restos biológicos de sus animales, según explicó el concejal de Coordinación de Servicios, Luis Manuel Pascual, que concretó que «el incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Tenencia de Perros conlleva una serie de sanciones, también aplicables a los caballistas, que se aplicaran si no se cumple lo establecido».

En este sentido la concejala de la Policía Local, Marta García, explicó que se hará un especial hincapié en el cumplimiento de la norma que establece sanciones que van desde 30 a 150 euros por no limpiar las deyecciones del animal. Asimismo recordó que las multas por abandonar animales rondan entre los 1.500 y 15.000 euros. Pasear con un perro de raza peligrosa sin bozal conllevará una sanción de entre 150 y 1.500 euros y no llevar al can con la correa rondará los 30 y 150 euros de penalización. Todas estas multas también son aplicables a los caballistas.

Además de volver a incidir en el cumplimiento de la norma local, los ediles, también recordaron que «ahora con la llegada del buen tiempo y el calor es imprescindible recoger los excrementos de nuestras mascotas por salubridad y para impedir infecciones ya que el pasado año varios padres se vinieron a quejar al Ayuntamiento al tener problemas de este tipo en los parques». Uno de los consejos que desde la administración local se dan es que se recojan los excrementos con bolsas de plástico y también que se lleve una pequeña botella de agua para «cuando el animal orine se limpie con agua para evitar los problemas del pasado año y los daños en el mobiliario urbano».

Campaña de concienciación

Según explicó la concejal de Medio Ambiente, Carmen Alonso, en Medina del Campo se general al día más de 750 kilos de excrementos de animales de compañía que los dueños, en su gran mayoría, no recogen y dejan abandonados en parques, calles, plazas y en cualquier acera. «Creemos que es muy importante poner en marcha esta campaña de concienciación ya que el problema existe y tenemos que atajarlo» aseguró Alonso, que recordó que «el daño en el mobiliario urbano es elevado ya que la orina deteriora bancos, farolas, papeleras y otros muchos elementos, por lo que tenemos que ser responsables y recoger o limpiar los excrementos».

Asimismo, Alonso recordó que «ahora que viene el buen tiempo solicitamos desde el Ayuntamiento que no se deposite comida para gatos y palomas en el entorno urbano ya que promueve la aparición de plagas de ratas, cucarachas y hormigas entre otros muchos».

Uno de los proyectos que tiene en mente el equipo de gobierno es el de poner en marcha un banco de ADN de excrementos de mascotas. A través de este ADN y con los datos del chip que deben poseer las mascotas se podría identificar de manera rápida a los propietario de los canes que no recogen los excrementos de sus animales de compañía. La elaboración de este banco de ADN es una de las posibilidades que se barajan en un futuro para poder poner fin al problema.

Por último, la concejala de Educación, Teresa Rebollo, recordó que desde la administración local se podrán en marcha una serie de actividades con los más pequeños de la casa para concienciar sobre la importancia de recoger los excrementos y recordó que se han editado unos folletos que bajo el eslogan de «no pases el marrón» se dan consejos a los dueños de las mascotas.