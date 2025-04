Mañueco: «Castilla y León son nueve provincias, fin de la historia, todo lo demás son quimeras»

Leonoticias León Lunes, 28 de abril 2025, 12:07 Comenta Compartir

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, recalcó su voluntad de agotar la legislatura, pero sostuvo que sería «razonable» celebrar los comicios autonómicos junto a los nacionales en caso de que Pedro Sánchez decidiera su convocatoria, aunque también consideró que no será así por el «panorama judicial» en que se ve salpicado.

Fernández Mañueco, durante su participación en las 'Conversaciones Políticas' del Club de Prensa El Mundo-Diario de Castilla y León, manifestó que la fecha de las próximas elecciones se abordará «cuando toque», previstas para marzo de 2026. Por otro lado, el presidente de la Junta aseguró que el debate territorial está «cerrado». Afirmó que Castilla y León está formada por las nueve provincias y recordó que se necesitaría reformar el Estatuto de Autonomía, donde el Partido Popular tiene «las ideas meridianamente claras».

«El territorio de Castilla y León son las nueve provincias, fin de la historia, todo lo demás son quimeras que no llegan a ningún sitio», zanjó, para subrayar que «España no necesita abrir debates territoriales» y que «sin León no habría España», a la vez que acusó al PSOE de trasladar este problema al conjunto de la comunidad.

En este punto, subrayó que hay personas en el PSOE que apuestan por Castilla y León, otros hablan de la unión con Asturias, otros de la Región Leonesa con Salamanca y Zamora, sin preguntar a estas provincias, y otros por León solo. «Creo que el PSOE tiene que trasladar un mensaje serio», concluyó.

Por último, afirmó que nadie le va «a dar lecciones de lo que es defender a los territorios», en referencia a que UPL diga que es quien defiende a León, ya que, en su opinión, el presidente de la Junta es quien mejor defiende a las nueve provincias, incluida la leonesa.