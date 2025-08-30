leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sigue en directo toda la información de los incendios forestales en León

La Junta impulsa nuevas oportunidades laborales para 2.000 desempleados, con una inversión de 7,5 millones en el programa OFI

Se desarrollarán, entre septiembre y enero, 82 proyectos de itinerarios integrados de empleo, que abarcan nueve familias profesionales diferentes

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 30 de agosto 2025, 11:32

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo invertirá 7,5 millones de euros a través de los proyectos aprobados en el marco del Programa de Orientación, Formación e Inserción (OFI), que se desarrollará entre el mes de septiembre y el 31 de enero, con el fin de «favorecer el desarrollo profesional de unas 2.000 personas en situación de desempleo».

Esta iniciativa, gestionada por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), «representa una oportunidad para la cualificación y la reincorporación al mercado laboral de sus participantes, que recibirán un apoyo integral en orientación profesional, formación dual, e inserción laboral».

De acuerdo con la resolución aprobada en los últimos días, a través del programa OFI se desarrollarán, hasta enero, un total de 82 proyectos de itinerarios integrados de empleo, que abarcan 9 familias profesionales diferentes y en línea con las actuales demandas del mercado de trabajo, según un comunicado recogido por Ical.

Los itinerarios engloban orientación profesional con un acompañamiento personalizado, acciones de formación para el empleo que conducen a la obtención de certificados profesionales y acciones para la inserción laboral que incluyen compromiso de inserción para buena parte de los participantes.

Los proyectos, que se ejecutarán a través de entidades de formación debidamente acreditadas, están diseñados para mejorar las oportunidades de empleo y la cualificación profesional de personas en situación de desempleo. Los participantes deberán estar inscritos como demandantes de empleo, o de servicios previos al empleo, en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y reunir los requisitos de titulación y/o experiencia profesional exigidos para la especialidad formativa del itinerario en el que se vaya a participar.

Noticias relacionadas

Dos influencers leoneses aparecen en la lista Forbes de mejores creadores de contenido

Dos influencers leoneses aparecen en la lista Forbes de mejores creadores de contenido

Un pueblo de León compra una parcela a Hacienda para proteger un yacimiento arqueológico

Un pueblo de León compra una parcela a Hacienda para proteger un yacimiento arqueológico

León mantiene su tasa de criminalidad por debajo de las media autonómica y nacional

León mantiene su tasa de criminalidad por debajo de las media autonómica y nacional

En su conjunto, los programas aprobados contemplan la asistencia de unos 2.000 desempleados. Se espera que alrededor de 1.500 alcancen una cualificación profesional acreditada, y, al menos 400 logren su inserción en el mercado laboral dentro del mes siguiente a la finalización de su participación en el proyecto.

El programa constituye una apuesta por mejorar las oportunidades y el futuro laboral de las personas que buscan empleo, aprovechando su potencial y facilitando su acceso o reincorporación a un mercado laboral en constante evolución. Paralelamente, contribuye a dar respuesta a las necesidades profesionales de las empresas de la comunidad, mejorando su competitividad y su crecimiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me salió del alma», el bombero que negó la mano a Mañueco denuncia la falta de reconocimiento
  2. 2 Dos influencers leoneses aparecen en la lista Forbes de mejores creadores de contenido
  3. 3 Se aprueban las licencias para construir casi 200 nuevas viviendas en León capital
  4. 4 Cómo pedir la tarjeta de Buscyl para viajar gratis en Castilla y León
  5. 5 El alemán que llegó a Lusio para tener ovejas y hacer quesos: «Lo he perdido todo»
  6. 6 Ingresa en Psiquiatría el joven detenido como presunto autor del incendio de Berlanga
  7. 7 León comienza a ver la luz: solo un incendio en IGR 2 y sin poblaciones evacuadas o confinadas
  8. 8 Un motorista inconsciente tras un accidente en Gradefes
  9. 9 La Cultural sigue sin encontrarse y se vuelve a ir de vacío
  10. 10 Los bomberos forestales de León llaman a la sociedad a movilizarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Junta impulsa nuevas oportunidades laborales para 2.000 desempleados, con una inversión de 7,5 millones en el programa OFI

La Junta impulsa nuevas oportunidades laborales para 2.000 desempleados, con una inversión de 7,5 millones en el programa OFI