La Junta dice evitar con albarradas, diques y lechados de paja el arrastre de ceniza

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defendió este viernes que su departamento interviene actualmente con la construcción de albarradas, diques y la distribución de lechados de paja para frenar el arrastre de cenizas de los incendios de este verano, causados por las lluvias de los últimos días, una medida que ha conllevado las críticas de alcaldes de estos municipios y asociaciones, que consideran que llegan tarde.

«Las críticas pueden ser las que sean», comentó el consejero, quien señaló que existe un proyecto técnico de cada al incendio que conlleva actuaciones para restauración y rehabilitación de zonas.

Suárez-Quiñones admitió «problemas puntuales» en Molinaseca, con arrastre de cenizas por el río, que «se arregló en 24-36 horas», al igual que en Puente de Domingo Flórez.

Igualmente, sostuvo que «faltan acciones» de la Confederación Hidrográfica del Duero -(CHD), que «aún no se han hecho, pero las de la Junta se están haciendo en tiempo, lo que no va a evitar que haya arrastres de cenizas». «A día de hoy no hay constancia de más problemas que sean puntuales y se han puesto medidas», reflexionó.