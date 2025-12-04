La Junta consolida su apuesta por el transporte a través de Buscyl con 22,6 millones de ayuda El Gobierno autonómico sufraga el servicio a los 110 operadores para cubrir el déficit y las bonificaciones entre septiembre y enero de 2026

La Junta de Castilla y León ha autorizado, en Consejo de Gobierno, la concesión directa de una subvención por importe de 22.666.138 euros destinada a los 110 titulares de las 243 concesiones del servicio de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera de la Comunidad.

El objetivo de esta medida es sufragar el déficit de explotación y la minoración de ingresos derivada de las bonificaciones y gratuidades aplicadas entre el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de enero de 2026, periodo en el que se mantiene la política de apoyo a la movilidad sostenible impulsada por el Ejecutivo autonómico, que no tiene limitación temporal.

Buscyl ha resultado ser una medida útil para el ciudadano y prueba de ello son los datos de viajeros, que hasta el 1 de diciembre superaban los 3 millones de viajes en las 2.610 rutas de la Comunidad. Además, se han alcanzado los 555.000 usuarios con tarjeta QR.

Esta ayuda permitirá compensar el impacto económico de la gratuidad del transporte público que se inició para los menores de 15 años a partir del 1 de julio de 2025 y la bonificación del 50% en los abonos y títulos multiviaje, y para todas las personas empadronadas en Castilla y León, desde el 1 de septiembre de 2025 en todo el transporte metropolitano y, progresivamente desde esta misma fecha, para el resto del transporte público regular y de uso general de viajeros en Castilla y León. Estas medidas que forman parte del compromiso del Gobierno autonómico por facilitar el acceso al transporte público a todos los ciudadanos, especialmente en el medio rural, donde este servicio constituye un elemento esencial para garantizar la igualdad de oportunidades.

Una apuesta decidida por el fomento del transporte con una medida universal, con carácter social, territorial y que llega a toda la ciudadanía, empadronada en Castilla y León. El primer paso fue la implantación del transporte a la demanda, hace dos décadas; la puesta en marcha del bono rural gratuito, y ahora Buscyl consolida esta política de movilidad del gobierno autonómico.

Cabe recordar que el 63 % de las rutas vienen registrando menos de 5.000 viajeros al año, lo que determina que más del 90% sean deficitarias.