leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la tarjeta Buscyl.

La Junta consolida su apuesta por el transporte a través de Buscyl con 22,6 millones de ayuda

El Gobierno autonómico sufraga el servicio a los 110 operadores para cubrir el déficit y las bonificaciones entre septiembre y enero de 2026

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:31

Comenta

La Junta de Castilla y León ha autorizado, en Consejo de Gobierno, la concesión directa de una subvención por importe de 22.666.138 euros destinada a los 110 titulares de las 243 concesiones del servicio de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera de la Comunidad.

El objetivo de esta medida es sufragar el déficit de explotación y la minoración de ingresos derivada de las bonificaciones y gratuidades aplicadas entre el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de enero de 2026, periodo en el que se mantiene la política de apoyo a la movilidad sostenible impulsada por el Ejecutivo autonómico, que no tiene limitación temporal.

Buscyl ha resultado ser una medida útil para el ciudadano y prueba de ello son los datos de viajeros, que hasta el 1 de diciembre superaban los 3 millones de viajes en las 2.610 rutas de la Comunidad. Además, se han alcanzado los 555.000 usuarios con tarjeta QR.

Esta ayuda permitirá compensar el impacto económico de la gratuidad del transporte público que se inició para los menores de 15 años a partir del 1 de julio de 2025 y la bonificación del 50% en los abonos y títulos multiviaje, y para todas las personas empadronadas en Castilla y León, desde el 1 de septiembre de 2025 en todo el transporte metropolitano y, progresivamente desde esta misma fecha, para el resto del transporte público regular y de uso general de viajeros en Castilla y León. Estas medidas que forman parte del compromiso del Gobierno autonómico por facilitar el acceso al transporte público a todos los ciudadanos, especialmente en el medio rural, donde este servicio constituye un elemento esencial para garantizar la igualdad de oportunidades.

Noticias relacionadas

El sistema Buscyl se queda en el alfoz: los leoneses cogen gratis el metropolitano

El sistema Buscyl se queda en el alfoz: los leoneses cogen gratis el metropolitano

La Junta estudia extender sus bonificaciones a peajes para la León-Asturias

La Junta estudia extender sus bonificaciones a peajes para la León-Asturias

Más de 150.000 leoneses ya han utilizado el autobús gratuito

Más de 150.000 leoneses ya han utilizado el autobús gratuito

El «caos» de Buscyl en León: pérdida de viajes, retrasos y exceso de aforo en el alfoz

El «caos» de Buscyl en León: pérdida de viajes, retrasos y exceso de aforo en el alfoz

Una apuesta decidida por el fomento del transporte con una medida universal, con carácter social, territorial y que llega a toda la ciudadanía, empadronada en Castilla y León. El primer paso fue la implantación del transporte a la demanda, hace dos décadas; la puesta en marcha del bono rural gratuito, y ahora Buscyl consolida esta política de movilidad del gobierno autonómico.

Cabe recordar que el 63 % de las rutas vienen registrando menos de 5.000 viajeros al año, lo que determina que más del 90% sean deficitarias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suspenden la búsqueda de Maritrini y su bebé tras no encontrar indicios de los coches
  2. 2 La Cultural se impone en un vendaval de goles en el Reino y recibirá a un Primera
  3. 3 El nuevo pabellón de León en el que hace «el mismo frío» que en la calle
  4. 4 Se tala por completo un gran árbol en un parque de León
  5. 5 Huelga de médicos en León: cuatro días de paro tras el puente y servicios mínimos garantizados
  6. 6 Acuerdo entre Ayuntamiento y vecinos para la venta forzosa de Bodegas Armando tras décadas de abandono
  7. 7 El aplazamiento de Verifactu a 2027 enciende a los autónomos leoneses: «Nos han hecho pagar para nada»
  8. 8 ¿Reconoces estos platos y postres típicos de León?
  9. 9 El parricida de Valderrueda confiesa los hechos: «Soy consciente y soy el culpable»
  10. 10 El Ayuntamiento ignoró a sus asesores que alertaron del «surrealista» proyecto del mini Amazon

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Junta consolida su apuesta por el transporte a través de Buscyl con 22,6 millones de ayuda

La Junta consolida su apuesta por el transporte a través de Buscyl con 22,6 millones de ayuda