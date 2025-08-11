La Junta alerta de un episodio de intrusión de partículas de polvo africano que afecta a toda Castilla y León En León, la intrusión de estas partículas se unirá a la procedente de los incendios forestales, por lo que se recomienda limitar las actividades al aire libre

Los modelos de predicción de la Junta de Castilla y León anuncian la intrusión de partículas de polvo procedentes del norte de África que, previsiblemente, provocarán un aumento de los niveles medidos de estas sustancias en el aire para mañana martes, 12 de agosto, y los siguientes días en todo el territorio de Castilla y León.

Tal y como informa la Junta en un comunicado remitido a Ical, se trata de un proceso «absolutamente natural» sobre el que no cabe intervención humana, salvo la adopción de precauciones para minimizar la exposición a este tipo de partículas.

Esta alerta es predictiva, dado que la información está disponible a través de los modelos de la calidad del aire para partículas PM10 (partículas de tamaño inferior a 10 micras). La predicción indica que previsiblemente puedan alcanzar valores por encima de 50 microgramos por metro cúbico como media móvil de 24 horas, lo que determina una calidad del aire muy desfavorable.

Aunque la normativa de calidad del aire en España y en Europa no establece un umbral de información a la población para este contaminante, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio realiza una serie de recomendaciones para intentar minimizar la afección de estas partículas.

Así, si los niveles no son muy elevados, pueden presentar un riesgo moderado para los grupos de riesgo y personas sensibles, aunque no para la población en general, que puede disfrutar de sus actividades al aire libre de forma normal aunque vigilando la aparición de síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones.

En cambio, si los niveles son más elevados, las personas de los grupos de riesgo y personas sensibles, con enfermedades cardiorrespiratorias o alergias graves, deberán reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación y las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

Dado que la magnitud de la intrusión será variable dependiendo de las horas del día y en los próximos días, se recomienda que cualquier persona que vaya a realizar actividades al aire libre se informe sobre la calidad del aire en su zona. Además, se recomienda también evitar el desarrollo de acciones tales como la quema al aire libre de restos vegetales y, en general, cualquier actividad que pueda provocar la emisión de partículas con objeto de minimizar los efectos de este episodio.

Situación en León

Durante el día de hoy, el oeste de la provincia de León está sufriendo un episodio importante de contaminación por partículas como consecuencia de los incendios forestales que se están produciendo. Esta situación se verá agravada a partir de mañana pon un episodio de intrusión de partículas de polvo procedente de África.

Ante estas circunstancias, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio recomienda a todas las personas y, especialmente a las que tengan problemas respiratorios, que limiten al máximo las actividades al aire libre, así como el desarrollo de actividades físicas que impliquen el incremento de la frecuencia respiratoria.

Igualmente, se recomienda que las actividades de los campamentos, colegios o clubes deportivos, entre otros, no se desarrollen al aire libre. Finalmente, se recomienda también, en la medida de lo posible, que las ventanas de los edificios permanezcan cerradas, así como los sistemas de ventilación interior reforzados.