El «interés» que suscitan los mítines de Vox llega hasta el PP de Segovia Jaime Pérez (en primer plano, con jersey gris), el domingo durante el acto de Vox en Segovia. / El Norte Jaime Pérez, diputado provincial popular, acudió el pasado domingo a un acto del partido rival «para saber qué dicen» ARTURO POSADA Valladolid Martes, 15 enero 2019, 07:42

Jaime Pérez Esteban, alcalde de Santa María la Real de Nieva y responsable del área de Promoción Económica de la Diputación de Segovia, se dejó ver el pasado domingo en el mitin organizado por Vox en la ciudad del acueducto. La presencia del diputado provincial del Partido Popular en un acto de la formación rival causó sorpresa entre sus correligionarios y ha sido utilizada políticamente por el PSOE de Castilla y León como arma arrojadiza.

«El señor Mañueco [presidente del PP regional] debería preocuparse de lo que está pasando en sus propias filas. Debería llamar al señor Vázquez y preguntarle dónde van los diputados que conforman su equipo de gobierno. Porque no van a los actos del Partido Popular. El señor Vázquez debería preguntarse si sus filas están prietas. Esas cosas no suceden en elPartido Socialista y, si suceden, tienen sanciones disciplinarias inmediatas», deslizó este lunes Ana Sánchez, secretaria de Organización del PSOE, sin desvelar el nombre de Jaime Pérez. Sánchez puso el foco en Francisco Vázquez, presidente de la Diputación de Segovia, secretario autonómico del PP y coordinador de la campaña electoral del partido.

La presencia de Jaime Pérez en el mitin de Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, evidencia el «interés» que esta formación de ultraderecha suscita en algunos miembros del Partido Popular, a pesar de la asunción de algunos de sus postulados por parte del presidente del PP, Pablo Casado, para evitar la fuga de votos populares en la triple cita electoral del próximo 26 de mayo.

Explicaciones

Jaime Pérez justificó ayer su asistencia al acto de Vox para conocer de primera mano las propuestas de la formación que lidera Santiago Abascal. «Esto no tiene otra relevancia política más que el interés del Partido Popular en saber qué dicen otros partidos de nosotros o cómo explican su programa de gobierno... suponiendo que lo expliquen. Porque en este caso no explicaron nada. Solamente se basaron en su victimismo y en su situación precaria para señalar que ya han llegado hasta aquí y que llegarán más arriba. Fui para escucharles, para ver cómo enfocan al Partido Popular dentro de su programa y sus ideas».

El responsable de Promoción Económica en la Diputación de Segovia apunta que no tiene intención de cambiar de siglas. «Jamás me lo he planteado ni lo tengo previsto. Yo estoy trabajando en el PP en todo momento. De hecho, ahora nos estamos moviendo un montón con las listas electorales de cada uno de los pueblos de Segovia y trabajando por el partido al que pertenezco por convicción».

Después de conocer de primera mano el ambiente que se respira en un acto del partido rival, Jaime Pérez Esteban no tiene claro si el PP y Vox presentan más similitudes o diferencias. «No sé cómo verlo porque Vox no se ha definido, más allá de cuatro proclamas que ha lanzado por ahí, siempre con el apellido de la defensa de España. Pero el PP también defiende España, como supongo que el PSOEy el resto de partidos. Hay cuestiones en las que tenemos sintonía con Vox y otras en las que se escapan. Tienen un punto radical en algunos temas. No es que los califique de extremistas, no los comparo con Podemos, ni mucho menos. Son otra cosa. Hay una separación clara entre lo que dice Vox y lo que dice el PP».

La presencia de un diputado provincial segoviano en el acto electoral de Vox en la ciudad ha causado algún revuelo en las filas de su formación. «Imaginaba que esto podría generar comentarios del tipo '¿te vas a cambiar de partido?'. Está claro que no voy a hacerlo. No estamos acostumbrados a estas cosas, pero, si acudes a un sitio de estos, palpas algo en el ambiente y escuchas al que habla para saber cómo ve lo suyo y cómo ve a los demás, incluido al PP y al resto de partidos que no son Vox. En la charla se hicieron referencias y es importante ver si a tu partido le critican de una manera o de otra para ver qué puedes esperar en la siguiente convocatoria. Me parece un labor didáctica importante y no tiene nada que ver con las convicciones políticas. Al PP le puede venir bien saber qué dice Vox cuando tiene a su gente delante. No es lo mismo que redactar un memorándum con la ideología del partido».

La irrupción de Vox en las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre (12 diputados) se contempla como un anticipo de lo que puede suceder en los comicios locales, autonómicos y europeos del próximo 26 de mayo.

Sorpresa

Jaime Pérez considera que el auge de Vox «afectará al PP como al resto de partidos», pero señala que la situación en Andalucía es «muy diferente a la que hay en Castilla y León». «En Andalucía recogieron un voto de gente cansada de algunas cosas y se vio que hasta votantes de Izquierda Unida optaron por Vox. Andalucía ha tenido un montón de problemas genéricos que han afectado a muchos servicios públicos de aquella comunidad y ahí está el quid de la cuestión»

Pérez cree que su partido ha entendido que asistiera al acto de Vox en Segovia. «Algunos se han sorprendido y he tenido más de una llamada, pero todo entra dentro de la normalidad. Un compañero me decía: 'Jaime, te conozco desde hace muchos años y sé que no te vas a ir a ningún sitio'. Pues ya está: si lo sabes, no le des muchas más vueltas».