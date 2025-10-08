Instan a la Junta a consignar ayudas para los resineros afectados por los incendios El PP vota en contra de la PNL socialista, junto a los dos procuradores no adscritos, por un impedimento legal, tras agotarse el presupuesto de la convocatoria que dejó a 19 solicitantes fuera

Leonoticias León Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:27 Comenta Compartir

Las Cortes de Castilla y León instaron a la Junta a que proceda «de inmediato» a la consignación de las cantidades económicas «suficientes» para todos los solicitantes de la ayuda destinada a la mejora de la actividad resinera en la Comunidad, con los votos a favor del Grupo Parlamentario Socialista, UPL-Soria Ya, Grupo Mixto y el procurador Francisco Igea mientras que el PP y los dos procuradores no adscritos votaron en contra y Vox se abstuvo.

Después de que el PSOE lograra que la Proposición No de Ley (PNL) fuera aprobada en la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, esta mañana sacó adelante la Proposición No de Ley (PNL) en el Pleno, donde se solicitaba atender a los 19 solicitantes de ayudas al sector resinero que, pese a cumplir todos los requisitos, quedaron excluidos de la convocatoria de agosto de 2023 por la insuficiente dotación presupuestaria. En su momento, el PP votó en contra del texto presentado por el PSOE, al igual que hoy, pero en esta ocasión los votos de otros grupos y la abstención de Vox han sacado adelante la iniciativa.

El portavoz de Medio Ambiente del PSOE y procurador por Segovia, José Luis Vázquez, recordó que la resina en Castilla y León es un sector estratégico, que genera más de 1.200 empleos directos y contribuye a la diversificación de la economía rural, la fijación de población, el relevo generacional y la sostenibilidad medioambiental. Además, expuso que, tras años planteando iniciativas para beneficiar el sector, la Junta se vio forzada a aprobar una convocatoria con ayudas para la mejora de la actividad resinera y los pinares de 'Pinus pinaster' con cargo a al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dotada con un millón de euros. «Como siempre, yo invito y que pague el Gobierno de España, con los fondos europeos », afirmó, además de criticar que esas ayudas dejaron fuera a tres cuartas partes de los solicitantes.

Un tema «técnico y legal»

El procurador del Partido Popular, Emilio José Berzosa, dejó claro que su oposición a esta PNL es un tema «estrictamente técnico y legal» como es el cumplimiento de la Ley General de Subvenciones. No en vano, precisó, según recogió la Agencia Ical, que, una vez resuelta una convocatoria, no se puede volver a dotar con nuevos créditos presupuestarios. Además, señaló que el compromiso de su formación con la resina queda demostrado con el Plan Estratégico Regional del Sector de la Resina, aprobado por la Junta de Castilla y León.

Por su parte, Pablo Fernández, del Grupo Mixto, y Juan Antonio Palomar -UPL Soria Ya- votaron a favor de la iniciativa, al considerar que el sector resinero es estratégico, genera empleo, atrae personas al medio rural y favorece la limpieza de los montes.

Vox justificó su abstención al señalar que el Partido Popular, que gobierna la Junta, aprueba ayudas que luego no paga por que no hay fondos suficientes. «No se puede jugar con las expectativas de la gente que trabaja en los pinares», espetó la procuradora María Luisa Calvo. Pero también cargó contra el PSOE, ya que señaló que tanto en el Gobierno de España como en las instituciones europeas, impulsa políticas verdes y normativas y acuerdos comerciales que arruinan a los productores y favorecen la competencia desleal de terceros países.