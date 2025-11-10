Las federaciones deportivas de Castilla y León manifiestan su situación «crítica»: «El deporte de la comunidad está muerto» Piden a la Junta que las ayudas de 2026 suban un 15% y se repartan por concurrencia competitiva tras una reunión con el PSCyL detallada por Nuria Rubio

El presidente de la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León, Gerardo García, reclamó hoy a la Junta que las ayudas para 2026 aumenten en su importe un 15 por ciento respecto al montante actual, ya que se encuentran congeladas en los últimos años, tras el recorte del 60 por ciento aplicado en 2009. Además, reclamó que se repartan mediante un régimen de concurrencia competitiva y se abonen el próximo ejercicio sin esperar al mes de noviembre.

Este lunes, la vicesecretaria general del PSCyL y viceportavoz en las Cortes, Nuria Rubio, compareció tras reunirse con el presidente de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunidad, dentro de la ronda de encuentros que están manteniendo con sectores de la sociedad civil para elaborar el programa de gobierno con el que se presentarán a las elecciones los socialistas el próximo año.

La necesidad de ayudas tempranas

En ese sentido, Gerardo García explicó que la Junta elaboró «sin consenso» con el sector las bases reguladoras de las nuevas ayudas, por lo que les trasladaron que no les parecía «bien», sin que les hayan contestado todavía. Por ello, consideró que es muy difícil que vean la luz debido a las alturas del año en el que están. En su opinión, se debe aumentar la financiación en virtud de una serie de medidas como las licencias, los programas deportivos o los resultados.

Igualmente, insistió en la importancia de que el próximo año no reciban en noviembre las ayudas, como ha ocurrido en otras ocasiones con otros gobiernos autonómicos, porque eso les lleva a un estado «agónico». Por ello, pidió un acuerdo a los partidos sobre los nuevos presupuestos o, al menos, un abstención. También censuró las competencias delegadas «impuestas« o que no se haya desarrollado la ley del deporte de 2019, que establecía que debía hacerse en un periodo de dos años.

Al respecto, Rubio recogió el «hartazgo» y «abandono» que señaló le trasladaron las federaciones deportivas y se mostró «dolida» al escuchar en la reunión que «el deporte de Castilla y León está muerto» o que el consejero Gonzalo Santonja «desprecia» al deporte. De hecho, señaló que las ayudas que reparte la Junta reflejan «datos muy preocupantes» porque señaló actualmente las 53 federaciones cobran un 38 por ciento de lo que percibían en 2008.

Una situación «crítica»

Según la socialista, el deporte está en una situación «crítica» por la política de la Junta, que señaló en los últimos siete años ha reunido en dos ocasiones al Consejo de Deportes. A su juicio, el Ejecutivo autonómico «mira para otro lado» y «no se preocupa« de las personas, Así, recordó las manifestaciones de este fin de semana en Valladolid o Bembibre (León) para exigir una sanidad pública «digna» y de »calidad« a un gobierno «totalmente ausente», que insiste en que los servicios de la Comunidad son «los primeros» en todo.

También se refirió a la manifestación convocada el 23 de noviembre en León para denunciar la «nefasta» gestión de los incendios forestales, porque recordó de los últimos 15 peores fuegos, nueve se han producido en la etapa de Alfonso Fernández Mañueco. «No han cambiado absolutamente nada», dijo sobre las palabras de un presidente y consejero -Juan Carlos Suárez-Quiñones-, que aseguró están «escondidos», mientras han mandado al 30 por ciento de los efectivos a casa. Por ello, exigió un operativo público y permanente todo el año para prevenir que los montes ardan.

