Las Cortes debatirán el 20 de noviembre las enmiendas a la totalidad y la votación del proyecto de las cuentas será el 22 y 23 de diciembre

Un Pleno monográfico de las Cortes de Castilla y León, previsto para el 20 de noviembre, debatirá y votará las enmiendas a la totalidad que puedan presentar los grupos parlamentarios al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026 mientras que el 22 y 23 de diciembre las cuentas llegarán al Parlamento autonómico para abordar las enmiendas parciales y, en su caso, la aprobación o el rechazo definitivo.

La Mesa de las Cortes admitió hoy, según recogió la Agencia Ical, la admisión a trámite del nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el año próximo, tras registrase el pasado martes por la Junta, una vez que fue devuelto el presentado el pasado 15 de octubre. En concreto, fue inadmitido siguiendo la recomendación de la letrada mayor, Laura Seseña, por no estar aprobado el límite de gasto no financiero en las Cortes y no haberse avalado el borrador de la sección 20 -Cortes e instituciones propias- por la Mesa.

De acuerdo con el título 127.2 del Reglamento de las Cortes, la tramitación de los presupuestos para el siguiente ejercicio goza de prioridad sobre el resto de asuntos pendientes. Por ello, la Mesa modificó hoy el calendario de plenos que hasta ahora contemplaba uno el 11 y 12 de noviembre y otro el 25 y 26 noviembre, a los que seguían dos más en diciembre, el 9 y 10 y el 16 y 17, que en principio iban a ser los últimos de la legislatura. Finalmente, solo habrá dos plenos ordinarios, fijados para los días 25 y 26 de noviembre y 16 y 17 de diciembre.

Además, los consejeros de la Junta de Castilla y León explicarán la semana del 10 al 14 de noviembre (de lunes a viernes) ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes las cuentas de sus departamentos recogidas en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026.

Por otro lado, el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad por parte de los grupos concluirá el 17 de noviembre, a las 14 horas. El calendario de tramitación del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para 2026, acordado hoy por la Mesa de las Cortes, recoge que el 18 se procederá a una reunión de la Junta de Portavoces y la Mesa, para ordenar el debate a la totalidad, que se celebrará en el mencionado Pleno del 20 de noviembre. Asimismo, al día siguiente se cierra el plazo para la presentación de enmiendas parciales, que serán calificadas en la jornada posterior.

Los días 1 y 2 de diciembre se procederá al informe de la Ponencia, del 4 al 12, al dictamen de la Comisión; el día 18 del último mes del año se reunirá la Junta de Portavoces y la Mesa; y los días 22 y 23 se desarrollará el Pleno de debate de enmiendas parciales que cerrará la tramitación del presupuesto. El 29 se procederá a la certificación por las Cortes de la Ley aprobada y su remisión a la Junta.