La contratación estival mejorará los ingresos de miles de parados en la provincia de Valladolid

Andrea Piñán: «Trabajar en verano, para los que no estamos fijos, supone quedarse sin vacaciones»

Lleva trabajando para Correos desde el año 2008, si bien con contratos temporales. Andrea vuelve este verano a repartir por las calles y urbanizaciones de Laguna de Duero, una población con 20.000 habitantes.

«Durante los años de la crisis, solo trabajaba los veranos, pero esta temporada he logrado enlazar meses de invierno con el periodo estival. De momento, tengo contrato hasta el 31 de julio, pero cubriré luego con seguridad las vacaciones de los compañeros fijos de Laguna», explica.

Para esta cartera de 50 años y una década con contratos temporales que figuran en su vida laboral, «trabajar en verano para los que no estamos fijos supone que la familia se queda sin vacaciones. Así llevamos tres años, aunque no me importa. Como no tengo plaza fija en Correos, no dispongo de días. Solo nos queda a la familia disfrutar los fines de semana», se consuela.

En Laguna de Duero reparten a pie seis carteros, más otros dos en moto que visitan los municipios de Boecillo, Valdestillas, Viana de Cega o Aldeamayor, donde hay numerosas urbanizaciones. Andrea ha sustituido en estos años a sus seis compañeros fijos, que tienen vacaciones en los meses de junio, julio y agosto. En ocasiones, una sección de reparto no se cubre, por lo que el resto de trabajadores que se quedan tienen que asumir la carga.

«¿Repartir en verano?, ¿qué voy a contar en estos días de mucho calor? En mi caso, lo llevo bien porque estoy en el pueblo en el que resido. Entramos a la 7:30 horas y a las 15:00 lo dejamos. Tratamos de comenzar a repartir a partir de las 10 de la mañana», explica. La misión principal de un cartero es entregar el objeto postal a su destinatario. «Pero en verano no todos están en sus domicilios. Y eso es inconveniente, ya que a veces solo quedan uno o dos vecinos en un bloque y hay dificultades para que te abran el portal».