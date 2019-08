El Alvia entre Alicante y Santander con 266 pasajeros colisiona con un camión en el paso a nivel de Husillos en Palencia

El tren Alvia con recorrido entre Alicante y Santander sufrió colisión esta mañana, a las 9.41 horas, con un camión que no pudo frenar a tiempo para detenerse en el paso a nivel, del término de Husillos. Fuentes de la Delegación del Gobierno informaron de que pese al siniestro, no se produjeron heridos, y sólo hubo que lamentar daños materiales. Además, recalcaron que el tren no transportaba mercancías peligrosas.

El convoy, con 266 viajeros a bordo y dirección Santander, accionó las medidas sonoras en la cercanía del paso a nivel al observar la presencia de un tractor, el cual consiguió pasar, pero, tras él, llegaba un camión que no pudo detenerse a tiempo y fue alcanzado «de refilón» en la parte delantera por el tren, según fuentes de Renfe.

Tras el suceso, el Alvia traladó a los viajeros a la estación de la capital palentina, donde hicieron un transbordo a un tren de media distancia, que cubría la línea Valladolid- Santander, para que los afectados pudieran llegar a la ciudad cántabra. A casua de la colisión quedó cortada la vía férrea Palencia-Santander durante alrededor de una hora, por lo que ya está restablecido el servicio.

El tren siniestrado quedó apartado sin circulación para la supervisión de los técnicos de Talgo, por los daños que pudiera haber ocasionado el impacto.