Alertan de un episodio de partículas de polvo africano hasta el domingo en León

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio recomienda tomar medidas de precaución

León

Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:18

La Junta alerta de un episodio de intrusión de partículas de polvo procedente de África hasta el domingo en todo el territorio de Castilla y León. Por ello, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio recomienda tomar medidas de precaución y evitar actividades que impliquen esfuerzo físico para grupos de riesgo y personas sensibles, así como la quema al aire libre de restos vegetales.

Según informa el Ejecutivo en un comunicado recogido por Ical, los modelos de predicción anuncian la intrusión de partículas de polvo procedentes del norte de África y que, previsiblemente, provocarán un aumento de los niveles medidos de estas sustancias en el aire desde esta tarde, hasta el domingo, 21 de septiembre, en toda la Comunidad. La previsión indica que se puedan alcanzar valores por encima de 50 ?g/m3 como media móvil de 24 horas, lo que determina una calidad del aire muy desfavorable.

Asimismo, la Junta recuerda que se trata de un proceso absolutamente natural sobre el que no cabe intervención humana, salvo la adopción de precauciones para minimizar la exposición a este tipo de partículas.

Finalmente, recomienda también evitar la quema al aire libre de restos vegetales y en general cualquier actividad que pueda provocar la emisión de partículas con objeto de minimizar los efectos de este episodio.

