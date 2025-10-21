Vecinos de La Maragatería denuncian una «persecución y cruzada» contra la plataforma 'Lodos No' Aseguran que tanto el Ayuntamiento de Astorga como el de Santiago Millas están «ordenando una retirada selectiva» de los materiales informativos de la asociación

A.G.B León Martes, 21 de octubre 2025, 17:09 Comenta Compartir

Vecinos de la comarca de La Maragatería alertan de una «persecución y cruzada» contra la plataforma ciudadana 'Lodos No' que exige la paralización del proyecto que contempla situar en la comarca una planta de lodos. En un comunicado remitido por la asociación, aseguran que tanto el ayuntamiento de Astorga como el de Santiago Millas ha ordenado la «retirada selectiva» del material informativo de las asociación compuesto por carteles, pegatinas o pancartas.

Según explican, estas actividades «totalmente pacíficas y amparadas en el derecho a la libertad de expresión» no han sido bien recibidas, retirándose de las calles. «Solo los carteles de Lodos No son retirados, arrancados y, en algunos casos, se amenaza con sanción administrativa», explican al tiempo que afirman que una vecina fue «animada por agentes de la Policía Local a retirar un cartel de la plataforma colocado en la puerta de su propia cochera, bajo amenaza de multa».

El pasado fin de semana el Ayuntamiento de Astorga informaba de que dos vecinos de la comarca habían sido identificados como autores de pintadas con el lema 'Lodos No' y se exponen a sanciones de hasta 40.000 euros.

Hablan de presiones a la pedánea de Piedralba

Desde el mes de agosto, la presidenta de la Junta Vecinal de Piedralba ha recibido «en varias ocasiones visitas y presiones para animarla a enfriar la campaña contra la planta de lodos proyectada en la pedanía», sigue la plataforma, que afirma que «se le ha llegado a insinuar que podría enfrentarse a una denuncia penal como incitadora ya que por lo visto «estamos en un mal momento político»».

La plataforma, que insiste en que su reivindicación se ampara en la Constitución, recuerda que la lucha contra la instalación de la planta de lodos «no entiende de carácter político, ni antes ni ahora. Nuestra lucha no es política ni responde a intereses personales o partidistas. Defendemos el bien común, la salud pública y la protección del territorio, valores que deberían ser compartidos por todas las instituciones. Y si estamos en campaña electoral a nosotros ni nos viene ni nos va».

Frente a lo que consideran una «persecución», desde la Plataforma sostienen que «no hacemos nada ilegal» y que seguirán movilizándose «con firmeza, serenidad y dentro de la ley hasta donde sea necesario» para «defender el territorio y la salud pública».