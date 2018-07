«No escuché nada. Me llamó mi hija al leerlo en los periódicos. Aún no me lo creo» Vivienda en la que tuvo lugar el brutal asesinato. / Campillo Los vecinos del barrio de Puerta de Rey viven con consternación el brutal asesinato de María Isabel, sin imaginarse que su marido pudiera cometer tal atrocidad S.F. Astorga Martes, 24 julio 2018, 19:43

El brutal asesinato de María Isabel Alonso López a manos de su marido mantiene conmocionado a la sociedad maragata. En especial a los vecinos del barrio de Puerta de Rey, que no ocultaban la consternación por los hechos ocurridos. Consternados y extrañados por este fatídico desenlace.

Algunos se enteraban, ante la importante presencia policial que durante toda la mañana se encontraban en los aledaños del piso. Incluso por los propios medios de comunicación trasladados hasta la capital maragata, tanto que no dudaban en preguntar a los periodistas sobre lo ocurrido.

«No me enteré de nada. Me fui a la cama sobre la 1:30 horas y durante toda la noche no escuché nada», aseguraba uno de los vecinos que vivía en el bloque colindante.

Otro, confesaba a este diario que había sido su hija la que le había alertado desde San Sebastián. «¿Qué paso en el barrio?», le preguntaba nada más descolgar el teléfono este vecino, que le respondía con total incredulidad y desconocimiento sobre el brutal asesinato. «Fue mi hija la que me dijo que un policía acaba de matar a su mujer. En ese momento, me asomé por la venta y es cuando veo a todos los policías y las cámaras de televisión», relató este vecino, que no puede entender lo ocurrido.

Porque nadie, según trasladaron, pudieron imaginar que este hombre pudiera realizar tal atrocidad. «Ellos era una familia normal. Hace dos días los vi paseando y nunca escuche nada. Estoy totalmente sorprendido y asombrado». Aunque algunos aseguraban que la separación era un rumor que existía entre los círculos de vecinos más cercanos al matrimonio.