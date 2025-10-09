Defensa invertirá dos millones en la rehabilitación de viviendas militares en Astorga El Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad estará en Astorga «dentro de plazo y con material y tecnología española» subraya Margarita Robles

El Ministerio de Defensa invertirá cerca de dos millones de euros al proyecto de reforma y rehabilitación de alojamientos militares en Astorga. El programa, ya en marcha, contempla la intervención en 105 viviendas y cinco pabellones de cargo, que estarán a disposición del personal militar bajo un régimen de arrendamiento especial.

Así lo anunció hoy la ministra del ramo, Margarita Robles, durante una a los militares que participaron en la lucha contra los incendios del pasado verano del Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña nº63, ubicado en Astorga.

El objetivo principal de esta actuación es facilitar el acceso a la vivienda a los miembros de las Fuerzas Armadas, para contribuir al asentamiento de población y a la revitalización económica del entorno. Además, el proyecto generará empleo local vinculado a las obras de rehabilitación.

El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) lidera esta iniciativa dentro de su plan estratégico, que busca impulsar el arrendamiento especial, ampliar la oferta de viviendas disponibles, agilizar los procesos de adjudicación mediante herramientas digitales y preservar el patrimonio inmobiliario del Ministerio de Defensa.

Orgullo y ejemplo

La ministra destacó que esto profesionales han sido un «apoyo fundamental durante la pasada campaña de incendios». «Su esfuerzo y dedicación ante una emergencia como la que hemos sufrido este verano es digno de reconocimiento, nunca regatean esfuerzos y siempre están a disposición de los españoles», indicó Robles, quien tuvo unas palabras especiales para los dos militares del regimiento heridos en un accidente de tráfico, cuando iban de camino a una zona de intervención.

Robles concluyó que «son un orgullo y un ejemplo para todos», y dijo que «todo va a salir bien porque este acuartelamiento es una gran familia». Precisamente, el acuartelamiento sirvió, durante los incendios, para ofrecer cobijo y comida a los ciudadanos que fueron evacuados de sus domicilios como consecuencia de los fuegos, llegando a acoger a 300 personas.

Desde marzo de 2022, el Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña nº63 forma parte de la operación 'Presencia Avanzada Reforzada' en Letonia, en apoyo a las capacidades y medios desplegados mediante Unidades de Localización y Adquisición de Objetivos. Asimismo, trabajó activamente en la operación Balmis y en la Baluarte, durante el COVID.

El Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad estará en Astorga

«Lo que quiero que quede muy claro es que el sistema va a estar aquí, va a estar dentro de plazo y va a estar con material y tecnología española». Es la manifestación que hizo hoy en Astorga la ministra de Defensa, Margarita Robles, preguntada por el Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad, Silam, con el que su departamento busca dotar a la Artillería de Campaña de capacidad de fuegos de largo alcance.

Con una inversión de unos 700 millones, se prevé la dotación de 12 lanzadores para el Regimiento de Artillería de Lanzacohetes de Campaña número 63 de Astorga, cuyas instalaciones visitó hoy acompañada de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce. La vinculación tecnológica con Israel generó ciertas dudas y polémica sobre el desarrollo del proyecto, que en parte utilizaría sistemas desarrollados por aquel país, que la ministra quiere despejar. «Vamos a cumplir absolutamente los plazos, con tecnología española», reiteró e insistió en el decreto de embargo «no no afecta a las Fuerzas Armadas y aquí en Astorga lo puedo decir claramente».

Robles fue recibida por el coronel Santiago Calderón Calatayud, jefe del Regimiento de Artillería Lanzacohetes, Ralca, número 63 de Astorga, quien le dio la bienvenida, igual que a la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, antes de ofrecer una charla, a la que también asistió el alcalde, José Luis Nieto, sobre el origen del Regimiento, vinculado a la ciudad de Astorga desde 1929 y heredero del Sexto Regimiento Montado, que en 2025 cumple 150 años, y de explicar su funcionamiento y la labor que desarrolla.