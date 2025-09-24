El Ayuntamiento de Astorga impulsa la reparación de varios caminos rurales El mal estado de estas vías dificultaba el normal tránsito por estos caminos

Leonoticias León Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:39

El Ayuntamiento de Astorga ha iniciado trabajos de reparación y acondicionamiento en diversos caminos rurales del entorno de la ciudad, con el objetivo de mejorar la seguridad y accesibilidad de estas vías muy utilizadas por vecinos.

Para llevar a cabo estas actuaciones se cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de León, que a través del Parque Móvil Provincial ha puesto a disposición una motoniveladora, herramienta clave para el desarrollo de los trabajos.

Los caminos en los que ya se está interviniendo son la vía de servicio paralela a la A-6; el camino que une la plaza de toros con Valdeviejas; varios caminos que confluyen en la zona del Sierro; el camino que conecta El Mayuelo con El Sierro; el trazado comprendido entre el cementerio, el reguero de Villaseca y Carneros; y el camino colindante a la Iglesia de San Andrés.

Debido al grave deterioro acumulado tras años sin intervenciones de reparación, ha sido necesario aportar material para nivelar y reforzar el firme, ya que muchas de estas vías habían llegado a un estado prácticamente intransitable.

La recuperación de estos caminos responde a una demanda reiterada de los vecinos, ya que el mal estado suponía un riesgo para los vehículos y dificultaba el tránsito diario de quienes utilizan estas vías para acceder a sus fincas, explotaciones o lugares de interés.

