leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los caminos incluidos en esta actuación.

El Ayuntamiento de Astorga impulsa la reparación de varios caminos rurales

El mal estado de estas vías dificultaba el normal tránsito por estos caminos

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:39

El Ayuntamiento de Astorga ha iniciado trabajos de reparación y acondicionamiento en diversos caminos rurales del entorno de la ciudad, con el objetivo de mejorar la seguridad y accesibilidad de estas vías muy utilizadas por vecinos.

Para llevar a cabo estas actuaciones se cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de León, que a través del Parque Móvil Provincial ha puesto a disposición una motoniveladora, herramienta clave para el desarrollo de los trabajos.

Los caminos en los que ya se está interviniendo son la vía de servicio paralela a la A-6; el camino que une la plaza de toros con Valdeviejas; varios caminos que confluyen en la zona del Sierro; el camino que conecta El Mayuelo con El Sierro; el trazado comprendido entre el cementerio, el reguero de Villaseca y Carneros; y el camino colindante a la Iglesia de San Andrés.

Debido al grave deterioro acumulado tras años sin intervenciones de reparación, ha sido necesario aportar material para nivelar y reforzar el firme, ya que muchas de estas vías habían llegado a un estado prácticamente intransitable.

La recuperación de estos caminos responde a una demanda reiterada de los vecinos, ya que el mal estado suponía un riesgo para los vehículos y dificultaba el tránsito diario de quienes utilizan estas vías para acceder a sus fincas, explotaciones o lugares de interés.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre herido tras precipitarse de un tejado de seis metros en un pueblo de León
  2. 2 El Ayuntamiento de León pierde 11,6 millones de euros de las basuras por contar mal los plazos
  3. 3 PlusContacto anuncia un Erte para 372 trabajadoras en León y lo justifica con un «ciberataque»
  4. 4 Un vasco lleva a los tribunales una herencia millonaria de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5 Cuco Ziganda, nuevo entrenador de la Cultural: «Queremos que cada partido sea una fiesta»
  6. 6 La impresionante imagen de la primera nevada de la temporada en León
  7. 7 Cuatro detenidos por asaltar una vivienda en Armunia, agredir a una pareja y secuestrar a su hijo
  8. 8 Óscar Puente desata polémica al llamar «meseta» a León en redes sociales
  9. 9 La «vergüenza» ya afecta a las ventas y se avecina otro invierno «congelados»
  10. 10 Detienen a un hombre que cultivaba 50 plantas de marihuana de dos metros al aire libre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El Ayuntamiento de Astorga impulsa la reparación de varios caminos rurales

El Ayuntamiento de Astorga impulsa la reparación de varios caminos rurales