El Ayuntamiento de Astorga impulsa la reparación de varios caminos rurales
El mal estado de estas vías dificultaba el normal tránsito por estos caminos
León
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:39
El Ayuntamiento de Astorga ha iniciado trabajos de reparación y acondicionamiento en diversos caminos rurales del entorno de la ciudad, con el objetivo de mejorar la seguridad y accesibilidad de estas vías muy utilizadas por vecinos.
Para llevar a cabo estas actuaciones se cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de León, que a través del Parque Móvil Provincial ha puesto a disposición una motoniveladora, herramienta clave para el desarrollo de los trabajos.
Los caminos en los que ya se está interviniendo son la vía de servicio paralela a la A-6; el camino que une la plaza de toros con Valdeviejas; varios caminos que confluyen en la zona del Sierro; el camino que conecta El Mayuelo con El Sierro; el trazado comprendido entre el cementerio, el reguero de Villaseca y Carneros; y el camino colindante a la Iglesia de San Andrés.
Debido al grave deterioro acumulado tras años sin intervenciones de reparación, ha sido necesario aportar material para nivelar y reforzar el firme, ya que muchas de estas vías habían llegado a un estado prácticamente intransitable.
La recuperación de estos caminos responde a una demanda reiterada de los vecinos, ya que el mal estado suponía un riesgo para los vehículos y dificultaba el tránsito diario de quienes utilizan estas vías para acceder a sus fincas, explotaciones o lugares de interés.
