Victorino y Pedro, los maceros de Astorga.

Astorga homenajea a sus dos maceros con 30 años de experiencia: Victorino y Pedro

La capital maragata reconoce esta figura emblemática que acompaña a la corporación municipal en los actos más simbólicos

Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:35

Astorga rinde homenaje a sus dos maceros, figuras emblemáticas que acompañan a la corporación municipal en los actos más simbólicos que se celebran en la capital maragata y que dan muestra de la tradición arraigada que se conserva en la localidad.

Con casi 30 años de experiencia luciendo el engalanado traje y los símbolos más representantivos de la figura de macero, Victorino Pérez García y Pedro González Cuervo recibían en el salón de plenos de Astorga un emotivo reconocimiento.

El alcalde de la ciudad, José Luis Nieto, deseaba a los dos maceros unos cuantos servicios más al lado de la corporación municipal y agradecía su presencia de estos años. También agradecieron los servicios prestados Vito Rhyno y Pedro Juan José Alonso como portavoz del Partido Socialista y el portavoz de Izquierda Unida Ángel Núñez.

