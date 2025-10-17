leonoticias - Noticias de León y provincia

Área del paseo de Peñicas en Astorga.

Astorga contempla un nuevo paseo en su entorno urbano

La última fase permitirá completar actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad, la integración paisajística y el tránsito peatonal

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:00

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el inicio de las actuaciones correspondientes a la cuarta fase del proyecto 'Paseo Peatonal Peñicas', mediante la tramitación de su expediente de contratación.

Esta nueva fase da continuidad al plan de mejora y adecuación de este importante entorno urbano.

Gracias al remanente sobrante de las tres fases anteriores, el Ayuntamiento puede ahora acometer esta cuarta fase, incluida dentro del proyecto global «Paseo Peatonal Peñicas», cuyo importe total asciende a 457.028,91 euros.

Presupuesto de la última fase

El presupuesto base de licitación de esta cuarta fase es de 28.935,30 euros, y permitirá completar actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad, la integración paisajística y el tránsito peatonal de la zona.

Con este proyecto, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la mejora de los barrios, impulsando actuaciones que ponen en valor los espacios públicos, favorecen la convivencia vecinal y contribuyen a un municipio más accesible, sostenible y cercano a las personas.

Te puede interesar

